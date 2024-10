Jeden z astronautů, kteří se v pátek vrátili z ISS, byl dočasně hospitalizován

Jeden z astronautů, kteří se v pátek vrátili z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), byl po návratu hospitalizován s nespecifikovaným zdravotním problémem. Dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že byl opět propuštěn. NASA neprozradil totožnost hospitalizovaného astronauta, ani povahu zdravotního neduhu s odkazem na ochranu soukromí.

Nejmenovaný astronaut byl převezen do nemocnice krátce po návratu na Zemi. Z téměř osmiměsíčního pobytu na orbitálním komplexu se v pátek vrátili tři astronauti NASA Matthew Dominick, Michael Barratt a Jeanette Eppsová společně s ruským kosmonautem Alexandrem Grebjonkinem.

Jejich mise nazvaná Crew-8 dorazila k ISS 5. března a původně se měla vrátit na Zemi v září. Pobyt na oběžné dráze si však prodloužili, protože bylo třeba, aby jejich kosmická loď posloužila jako případný nouzový dopravní prostředek pro dva členy mise Starliner od firmy Boeing Barryho Wilmorea a Sunitu Williamsovou.

Ti odletěli na ISS na začátku června v kosmické lodi Boeingu při jejím prvním testovacím letu s posádkou. Na Zemi se měli vrátit po osmi dnech, původní plán ale narušilo selhání naváděcích trysek lodi. Na vesmírné stanici nyní zůstávají čtyři Američané a tři Rusové, což je návrat k běžnému stavu.

Loď Crew Dragon společnosti SpaceX dopadla do vody u pobřeží Floridy v pátek dopoledne SELČ. Celá posádka pak byla převezena do zdravotního střediska ke zdravotní prohlídce. Podle pozdějšího vyjádření NASA jeden z astronautů se potýkal se zdravotním problémem a posádka byla letecky transportována do nemocnice ve floridské Pensacole. Zatímco tři členové posádky byli brzy propuštěni, jeden americký astronaut v ní dočasně zůstal na pozorování z preventivních důvodů.