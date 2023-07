Joe Biden se setkal s s britským premiérem Sunakem, vztahy mají prý skálopevné

Americký prezident Joe Biden, který je na krátké návštěvě Británie, se dnes dopoledne v Downing Street setkal s britským premiérem Rishim Sunakem. Vztahy mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím šéf Bílého domu při té příležitosti označil za "skálopevné". Sunak USA a Británii označil za jedny z nejbližších spojenců, informuje zpravodajský web BBC, podle něhož setkání obou lídrů trvalo přibližně 40 minut.

K sídlu premiéra Biden přijel v prezidentské limuzíně, které se přezdívá Zvíře (The Beast). Krátce nato si podali ruku na červeném koberci přede dveřmi. Na dalších zveřejněných záběrech Sunak s Bidenem hovoří v křesílkách na zahradě nad šálkem čaje.

Biden Sunakovi řekl, že by se nemohl setkat "s bližším přítelem a větším spojencem". Sunak řekl, že budou hovořit o tom, jak posílit spolupráci a o společné ekonomické bezpečnosti. Znovu se setkají na summitu NATO v Litvě, který začíná v úterý. "V této alianci stojíme jako dva nejpevnější spojenci a vím, že budeme chtít udělat vše pro posílení euroatlantické bezpečnosti," poznamenal Sunak s odkazem na nadcházející vrcholnou schůzku.

Sunak, kterého čekají do konce příštího roku volby, a Biden udržují úzké vztahy, od nástupu britského premiéra do funkce v říjnu loňského roku. Jednalo se o jejich šesté setkání. Biden, který do Británie přiletěl v neděli, po jednání v Downing Street v koloně odjel do Windsoru, kde se setká s britským králem Karlem III.

Od svého nástupu do funkce je Biden na návštěvě Británie již popáté, což je více než se podařilo jeho předchůdci Donaldu Trumpovi. Nejčastějším návštěvníkem Británie z řad amerických prezidentů byl podle zpravodajského webu BBC Bill Clinton.

Dnes odpoledne má Biden na programu setkání s britským králem Karlem III. na hradě Windsor. Očekává se, že budou diskutovat o změně klimatu, což je téma, kterému se oba lídři věnují, a o tom, jak financovat iniciativy zaměřené na řešení tohoto problému. Následně se Biden a král zúčastní debaty s investory a filantropy. Odpoledne bude americký prezident pokračovat v cestě do Litvy, kde v úterý začíná summit NATO.