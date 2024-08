Kamala Harrisová bude druhou ženou nominovanou velkou stranou na prezidentku

Vizitka americké viceprezidentky Kamaly Harrisové (59), kterou nominační sjezd americké Demokratické strany pravděpodobně vybere jako kandidátku strany na prezidentku USA:

- Harrisová je první ženou, která se jako viceprezidentka dostala do Bílého domu. Před ní se o tuto funkci ve volbách ucházely jen dvě političky. První byla v roce 1984 demokratka Geraldine Ferrarová, kterou si jako svou pravou ruku vybral Walter Mondale, jenž ale ve volbách prohrál s Ronaldem Reaganem. V roce 2008 ji následovala republikánka Sarah Palinová. Ta byla volbou Johna McCaina, jehož však porazil Barack Obama.

- O funkci prezidentky v minulosti usilovala již řada žen, většinou však zastupovaly menší strany a byly takřka bez šancí na zvolení, nebo byly okrajovými kandidátkami primárek velkých stran (výjimkou je např. Nikki Haleyová, která v letošních republikánských primárkách byla poslední vážnou soupeřkou Donalda Trumpa). První ženou, která získala nominaci velké strany a reálnou šanci stát se prezidentkou byla v roce 2016 demokratka Hillary Clintonová, ve volbách ji porazil republikán Trump. Trump bude také letos soupeřem Harrisové, která pravděpodobně na sjezdu demokratů získá nominaci.

- V listopadu 2021 se Harrisová stala první ženou v amerických dějinách, která působila jako hlava státu. Stalo se tak na několik hodin, když prezident Joe Biden při nemocniční prohlídce absolvoval "rutinní kolonoskopii".

- Před volbami v roce 2020 se Harrisová nejprve ucházela o nominaci na prezidentského kandidáta demokratů, už v prosinci 2018 ale z klání odstoupila. Podle agentury Reuters její kampaň sice na začátku vypadala nadějně, avšak nakonec se jí nepodařilo kandidaturu přesvědčivě obhájit ani získat dostatek peněz na kampaň. Politička indicko-jamajského původu byla jedinou ženskou zástupkyní menšin v souboji o nominaci. Joe Biden si ji následně vybral jako svoji kandidátku pro viceprezidentskou funkci.

- Nyní Biden, který se rozhodl odstoupit z volebního klání, podpořil kandidaturu právě Harrisové a brzy ho následovala řada vlivných demokratů. Harrisová poté v rámci online hlasování získala dostatečný počet hlasů delegátů, který by jí měl zajistit oficiální nominaci Demokratické strany do listopadových voleb. Harrisová by se tak v případě zvolení mohla stát nejen první prezidentkou, ale také první osobou s předky z jižní Asie v prezidentské funkci.

- Ve svém prvním vystoupení v rámci předvolební kampaně Harrisová řekla, že vidí jako stěžejní téma své kampaně právo na potrat. Rovněž uvedla, že chce po bezprecedentním Bidenově kroku sjednotit demokraty i celé Spojené státy. Mimo jiné také zdůrazňuje své zkušenosti se stíháním zločinců.

- Během své kariéry dávala podle amerických médií najevo, že podporuje rozvoj čisté energie a environmentální spravedlnost. Jako viceprezidentka se mimo jiné podílela na zavádění politiky Agentury pro ochranu životního prostředí. Z pozice viceprezidentky Harrisová vyjadřovala plnou podporu Bidenovým krokům, ať už se jednalo o přelomový předloňský zákon s investicemi do odklonu od fosilních paliv nebo neúspěšný plán imigrační reformy ze začátku roku.

- Často se vyjadřovala například také k umělé inteligenci a varovala před její "existenční" hrozbou. Podle agentur měla v minulosti blízko ke kalifornským technologickým manažerům a investorům.

- Harrisová je známá svou podporou Izraele, během nynějšího konfliktu, který vypukl po útoku teroristického hnutí Hamás loni v říjnu, ale neváhala vládu Benjamina Netanjahua kritizovat. Začátkem března například otevřeně pokárala Izrael za to, že nedělá dost, aby odvrátil humanitární katastrofu v Pásmu Gazy. Na nedávné schůzce s Netanjahuem naléhala, aby Izrael kvůli humanitární situaci v Pásmu Gazy uzavřel příměří s Hamásem a vyjádřila své hluboké znepokojení ohledně civilních obětí války. "Izrael má právo se bránit. Ale záleží na tom, jak to dělá," řekla po schůzce novinářům. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson ji ale kritizoval za to, že se v červenci nezúčastnila projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Kongresu.

- Podobně jako Biden podporuje Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi. Loni v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásila, že Rusko se na Ukrajině chová barbarsky a nehumánně, páchá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Dodala, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí na Ukrajině uspět, neboť by to jen podpořilo další autoritářské režimy. Letos na téže konferenci uvedla, že USA se jasně hlásí k závazku Severoatlantické aliance, kdy je útok na jednoho člena považován za útok na všechny. Řekla také, že vedoucí postavení USA ve světě je v zájmu Američanů.

- Rusko odmítlo hodnotit potenciální kandidaturu Harrisové. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova nebyla Harrisová dosud v oblasti rusko-amerických vztahů aktivní, respektive k nim nepřispěla, až na některá prohlášení, která označil jako nikoliv přátelská.

- Pozornost nedávno vyvolal výrok exprezidenta Trumpa o tom, že Harrisová zneužívá své rasové identity pro politické účely. Trump Harrisovou v rámci předvolebního boje ostře kritizuje, mj. ji obvinil z vysoké míry nelegální migrace.

- Rodačka z kalifornského Oaklandu (20. října 1964) je dcerou imigrantů z Jamajky a Indie, profesora ekonomie a lékařky zabývající se výzkumem rakoviny prsu. Vystudovala politologii, ekonomii a práva na Howardově univerzitě ve Washingtonu a na Kalifornské univerzitě. Kariéru začala v okresní advokátní kanceláři okresu Alameda, později přešla do okresní advokátní kanceláře v San Francisku a do městské kanceláře tamtéž. V roce 2011 byla zvolena generální prokurátorkou Kalifornie.

- Profesní úspěch Harrisová zaznamenala například poté, co se jí podařilo dospět k mimosoudnímu vyrovnání s pěti velkými bankami po krizi v roce 2008. Tehdy měly tisíce lidí v Kalifornii přijít o domovy, jelikož nebyli schopni splácet hypotéky. Harrisové se podařilo vyjednat úlevu od bank ve výši 12 miliard dolarů.

- Senátorkou byla zvolena v roce 2016, funkce se ujala v lednu 2017. Stala se teprve druhou senátorkou tmavé pleti, první s indickými a jamajskými kořeny.

- Jako senátorka se ostře postavila proti restriktivním migračním dekretům tehdejšího prezidenta Trumpa. Ten ji mimo jiné osočil, že "podporuje zvířata z MS-13". Zkratka označuje středoamerickou gangsterskou skupinu Mara Salvatrucha, kterou Trump často využíval jako argument k boji s nelegální migrací. Harrisová v kampani prosazovala i legalizaci příležitostného užívání marihuany či povinné rozvážení dětí odlišných ras do škol v jiných čtvrtích, aby byla podpořena rasová různorodost.

- Harrisová je od roku 2014 vdaná za právníka Douglase Emhoffa. Pár spolu děti nemá, manžel má ale dva potomky z předchozího vztahu. Po manželčině nástupu do funkce viceprezidentky Emhoff opustil svou kariéru, aby podpořil snahy svojí ženy. Emhoff se jako "první gentleman USA" angažuje ve prospěch své ženy a plní i společenské povinnosti. Emhoff je také prvním židovským partnerem, kterého kdy viceprezident nebo prezident Spojených států měl.