Kněz pobouřil Itálii. Navrhuje daň pro nevěsty za velký výstřih

Nevěsty by měly platit zvláštní příplatek za to, že mají svatební šaty s hlubokým výstřihem. S tímto návrhem přišel italský kněz Cristiano Bobbo. Podle něj je na místě, aby ženy platily takzvanou "daň za neslušnost". Informoval o tom server The Telegraph.

Bobbo prohlásil, že si v posledních letech všímá velkého nárůstu dekoltů, díky nímž nevěsty odhalují své bohaté přednosti. Navrhuje proto, aby nevěsty za své nadměrné odhalování před oltářem začaly platit mimořádný poplatek.

"Mohli bychom zavést určitou částku, jež by byla vybírána v poměru ke slušnosti šatů nevěsty, které se často prezentují nevkusným, vulgárním dojmem. Ty nejméně oblečené by zaplatily nejvíce," prohlásil kněz z městečka Oriago, jež se nachází v oblasti Benátska.

Svůj nápad zaslal ostatním farářům a doplnil, že nevěsty se jednoduše oblékají nevhodně vzhledem k okolnostem, čímž mínil svatební obřad v kostele, který tím do určité míry znesvěcují. Svatby se proměnily v okázalé společenské události, místo aby zůstaly spíše duchovní záležitostí, sdělil svým kolegům.

"A co pokuty pro církev?"

Kněz svým návrhem vzbudil neblahou pozornost na sociálních sítích. Mnoho Italů ho tam označilo za zbytečně prudérního a mimo dnešní realitu. "Působí to, jako bychom se vraceli zpátky do roku 1940, kde existovalo mnoho tabu. Opravdu hluboký výstřih stále vzbuzuje pobouření?" zeptal se jeden uživatel na Twitteru.

Další uživatel své rozhořčení pro změnu namířil rovnou na církev. "Takže bychom měli také začít dávat pokuty církvi na základě toho, kolik obětí bylo sexuálně zneužito členy duchovenstva?" napsal.

I přes velký rozruch se ale ozvalo i pár hlasů, jež Bobba podpořily. "Konečně trochu zdravého rozumu. Pokud se chtějí lidé v kostele ukazovat polonazí, proč se tam pak vůbec berou?" odpověděla ve svém komentáři čtenářka Nicoletta pod původní zprávou na italském serveru.