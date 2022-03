Koronavirus je ve světě na ústupu, vysoká čísla dál hlásí Německo či Korea

Dva roky poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila šíření koronaviru za pandemii, se situace kolem nemoci covid-19 ve světě zlepšuje. Počet nákaz a úmrtí globálně klesá a země tak postupně zmírňují či zcela ruší opatření, která přijaly v boji proti covidu. Některé státy jako Německo, Jižní Korea nebo Vietnam ale hlásí rekordní přírůstky infikovaných a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu prohlásil, že by bylo hrubou chybou se domnívat, že koronavirus je otázkou minulosti.

Rušení opatření umožnil nástup koronavirové varianty omikron, která je sice nakažlivější než předchozí varianty koronaviru, ale zároveň způsobuje méně vážných onemocnění a úmrtí. Ke zmírnění koronavirové krize přispěla podle odborníků také rostoucí proočkovanost populace. Dlouho očekávaný návrat k normálu mohou nicméně podle expertů ohrozit nové varianty viru a také nerovnoměrná distribuce vakcín.

"Ačkoli hlášené případy a úmrtí celosvětové klesají a některé země zrušily omezení, pandemie ještě zdaleka není za námi a nebude za námi, dokud neskončí ve všech regionech," uvedl šéf WHO. "Virus se neustále vyvíjí a my nadále čelíme zásadním překážkám při distribuci vakcín, testování a léčbě," dodal.

Od vyhlášení pandemie covidu 11. března 2020 si koronavirus ve světě vyžádal přes šest milionů obětí a více než 450 milionů nakažených. V Asii hlásí vysoká čísla v poslední době Jižní Korea. Dvaapadesátimilionová země evidovala za posledních 24 hodin 282 987 nových případů covidu a 229 úmrtí. V předešlých dnech přesahovaly přírůstky infikovaných dokonce hranici 300 tisíc.

Téměř stomilionový Vietnam, kterému se dařilo dlouho s koronavirem úspěšně bojovat, zaznamenal za poslední týden 1,37 milionu případů nákazy, což je více než pětina z celkového počtu infikovaných od začátku pandemie.

Hongkong, kde žije 7,5 milionu lidí, díky strategii nulové tolerance donedávna neregistroval téměř žádné případy koronaviru. Za poslední den je ale z tohoto autonomního čínského území hlášeno přes 29 tisíc nově nakažených a úřady se chystají k plošnému testování populace.

V Evropě se v současné době koronavirus rychle šíří v Německu. Země, která má asi 83 milionů obyvatel, za posledních 24 hodin znovu oznámila více než 250 tisíc nakažených a také 249 úmrtí.

Výrazný úbytek případů od začátku roku naopak vykazují země jako Spojené státy, Francie, Rusko či Brazílie. USA, které počátkem ledna zaznamenaly rekordní denní přírůstek téměř 1,4 milionu nákaz, mají nyní přírůstky kolem 50 tisíc. Francie, kde v lednu zaregistrovali za den i přes půl milionu nových infekcí, ohlásila za posledních 24 hodin 75 562 nových případů.

V České republice, která počátkem února odhalila za den i více než 57 tisíc případů, se covid-19 ve čtvrtek prokázal u 8238 lidí, což je o něco málo více než před týdnem. Počet hospitalizovaných i pacientů ve vážném stavu v ČR dál klesá.

Řada evropských zemí uvedla, že se nyní bude snažit "žít s covidem" a vypořádávat se s touto chorobou jako s jinými běžnými nakažlivými nemocemi, například s chřipkou. Úřady postupně povolují větší množství lidí na veřejných akcích, přestávají vyžadovat očkovací pasy pro vstup do restaurací, kin a dalších zařízení, uvolňují nařízení týkající se roušek a umožňují přechod od práce z domova zpátky na pracoviště.