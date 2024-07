LOH v Paříži provázejí bezpečnostní opatření a četné uzávěry, jedním z důsledků je i obtížný přístup k nemocnicím

Olympijské hry v Paříži provázejí bezpečnostní opatření a četné uzávěry, které komplikují pohyb turistů, ale i samotných Pařížanů po metropoli. Jedním z důsledků je i obtížný přístup ke zdravotnickým zařízením, problém dostat se do nemocnice mají nejen pacienti, ale mnohdy i zaměstnanci, napsala dnes na svém webu stanice BFM TV.

"Na vyzvednutí nebo odvezení jednoho pacienta potřebujeme 50 minut až hodinu. To je problém, protože pán, který nás zavolal, už čeká dvě a půl hodiny. Děláme, co se dá, ale doprava je teď opravdu složitá," popisuje olympijské přepravní podmínky sanitář.

Některé zdravotnické odbory si stěžují, že pořadatelé her tuto oblast příprav podcenili. Tvrdí, že podle úřadů je vše nachystané, ale nikdo s nimi o pohybu sanitek a zdravotníků během her nemluvil, sdělilo vedení jedněch odborů stanici BFM TV.

Manžel paní Laetitie podstoupil operaci srdce v nemocnici Pitié-Salpêtrière. Když se ptala lékařů, jak ho tam vyzvednout, vedení nemocnice jí doporučilo metro. Do takzvané červené oblasti totiž nesmí ani taxíky, ale jen pohotovostní vozy.

Hry v pátek začnou slavnostním zahájením na Seině. Pro omezení přístupu k řece vyrostlo 44.000 zátaras a kontrolních bodů. Pro vstup do vyhrazených oblastí je potřeba se prokázat QR kódem.

Na situaci si stěžují i majitelé obchodů a restauratéři. Hry jim sice mají přinést četné zákazníky, ale v posledním týdnu před zahájením jsou ulice v centru Paříže liduprázdné, protože do oblasti se nedostane nikdo bez povolení, a tak obchodníci přicházejí o zákazníky.

Radost z uzávěr má jen část místních obyvatel. "Je to skvělé, nikdo tady není, žádná auta. Je to opravdu příjemné, jsou slyšet i ptáci," raduje se obyvatel centra Paříže. "Je to něco naprosto výjimečného, máme pocit, že máme Paříž jen pro sebe a to se opravdu často nestává," říká jiná obyvatelka centra.