Macron: Hlavní výzvy pro Irák jsou Islámský stát a zahraniční vměšování

Francouzský prezident Emmanuel Macron se při své středeční návštěvě Iráku zavázal, že zemi podpoří. Hlavními problémy, kterým tento stát čelí, jsou podle něj nyní ozbrojenci z teroristické organizace Islámský stát (IS) a zahraniční vměšování do vnitřních záležitostí. Informovala o tom agentura Reuters.

"Budeme nadále podporovat Irák a jsme tu pro něj," prohlásil Macron na tiskové konferenci v Bagdádu se svým iráckým protějškem Barhamem Sálihem. Ten zdůraznil, že Irák se nesmí stát bitevním polem pro zástupné konflikty jiných států.

Irák čelí výzvě, jak vyjít vstříc zájmům USA a Íránu. Oba státy, mezi nimiž dlouhodobě panuje napětí, jsou pro Irák klíčovými spojenci. "Irák je svrchovaný stát a chce vyvážené vztahy se všemi svými sousedy, " uvedl Sálih. "Nechceme, aby se Irák stal bojištěm pro konflikty ostatních. Chceme, aby se ostatní zapojili do nastolení stability v Iráku a respektovali jeho suverenitu," zdůraznil irácký prezident.

Paříž má obavy z oživení IS v Iráku

Macron je první západní politik, který Irák navštívil od května, kdy se úřadu ujal Mustafá Kázimí, a stal se tak třetím předsedou vlády během chaotických deseti týdnů, jež následovaly po měsíce trvajících protivládních protestech. Kázimího zvolil irácký parlament v květnu a vést by měl vládu do předčasných voleb. Ty by se podle něj měly konat v červnu příštího roku. Jeho předchůdce Ádil Abdal Mahdí z postu odstoupil loni na podzim v atmosféře protestů proti politickým elitám a mizerné ekonomické situaci. Předčasné volby jsou hlavním požadavkem protivládních demonstrantů, kteří loni zorganizovali několik měsíců trvající protesty.

Francouzští činitelé uvedli, že Paříž má obavy z oživení IS v Iráku, jelikož teroristická organizace zneužívá politickou nejistotu a spor mezi USA a Íránem ve svůj prospěch. V roce 2014 se radikálům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. O tři roky později přišel prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Bagdád v prosinci 2017 ohlásil definitivní porážku IS, radikálové v zemi ale dál páchají krvavé útoky.

"Válka proti IS neskončila (...) budeme nadále stát po vašem boku v rámci koalice proti IS," uvedl Macron. "Druhou výzvou je mnohostranné zahraniční vměšování, které trvá několik let," doplnil.