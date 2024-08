Média: Mossad najal na Haníju agenty z Íránu, podle Teheránu ho zabila raketa

Vůdce politického křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníju zabila tento týden v Teheránu střela krátkého doletu se zhruba sedmikilogramovou hlavicí. Podle agentury Reuters to dnes oficiálně oznámily íránské revoluční gardy, a popřely tak informace některých médií, že explozi způsobila nastražená puma. Server listu The Daily Telegraph s odvoláním na své zdroje napsal, že v budově, kde byl Haníja ubytován, instalovali už před časem dokonce několik bomb agenti přímo z řad revolučních gard naverbovaní izraelskou tajnou službou. Írán dává vinu za atentát výhradně Izraeli.

Střela s těžkou hlavicí způsobila silný výbuch, stojí v prohlášení, které zveřejnila íránská státní agentura IRNA. Haníja byl ubytován v zařízení pro hosty z řad veteránů. Gardy ze středečního činu obvinily Izrael, jejich slovy "dobrodružný a teroristický sionistický režim". Židovský stát podle nich v této akci podpořily Spojené státy. Odplata Teheránu za útok provedený na jeho půdě bude "tvrdá a uskuteční se ve vhodnou dobu, na vhodném místě a vhodným způsobem", uvádí se v textu.

Média původně uváděla, že Haníja zahynul po vzdušném úderu. List The New York Times (NYT) ale s odkazem na několik zdrojů včetně dvou členů revolučních gard ve čtvrtek napsal, že Haníju nezabil vzdušný úder. Zemřel podle nich po výbuchu bomby pronesené zhruba před dvěma měsíci do jeho pokoje v tomto teheránském penzionu, kde se obvykle ubytovával.

Na čtvrteční zprávu NYT do větších detailů v pátek navázal britský list The Daily Telegraph, který s odvoláním na dva íránské zdroje napsal, že izraelská tajná služba Mossad údajně naverbovala k nastražení bomb agenty přímo z řad íránských revolučních gard. NYT pak dnes ráno s odkazem na dva informované zdroje uvedl, že v souvislosti s vyšetřováním tohoto obrovského a ponižujícího selhání bezpečnostních složek bylo zatčeno na 25 osob včetně vysokých důstojníků zpravodajských služeb, vojenských představitelů i zaměstnanců inkriminovaného ubytovacího zařízení.

List The Daily Telegraph ve své zprávě s odvoláním na zdroje napsal, že původním plánem bylo zavraždit Haníju už v květnu, když se v Teheránu zúčastnil pohřbu tragicky zesnulého íránského prezidenta Ebráhíma Raísího. Tato operace však byla údajně odvolána kvůli velkému množství lidí v budově a vysokému riziku neúspěchu. Agenti nicméně podle listu pokračovali v práci a nastražili výbušniny ve třech různých místnostech komplexu, načež se jim podařilo dostat ze země. Na záběrech z bezpečnostních kamer objektu je podle zdrojů citovaných listem vidět, jak se diskrétně pohybují z místnosti do místnosti. Bombu, která ve středu usmrtila šéfa Hamásu, pak údajně odpálili ze zahraničí.

"Už jsou si jisti, že Mossad najal agenty z bezpečnostní jednotky Ansár al-Mahdí," řekl listu nejmenovaný představitel íránských revolučních gard s odkazem na útvar, jehož úkolem je ochrana prominentních představitelů. Revoluční gardy mají na starost také ostrahu objektu v luxusní čtvrti na severu Teheránu, v němž byl Haníja spolu s dalšími hodnostáři ubytován.

Druhý člen revolučních gard, na nějž se The Daily Telegraph odvolává, řekl, že pro Írán je záležitost velmi ponižující a že vyšetření tohoto mimořádného bezpečnostního lapsu je pro nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího důležitější než samotná pomsta - třebaže ještě v den atentátu vydal příkaz k přímým úderům na Izrael.

V polovině dubna Írán odpálil na Izrael přes 300 raket a dronů v odvetě za zabití sedmi důstojníků íránských revolučních gard, včetně dvou generálů, při Izraeli připisovaném úderu na komplex íránské ambasády v syrské metropoli Damašku. Izraeli se tehdy s pomocí letectva spojenců a vlastní rozsáhlé protivzdušné obrany podařilo naprostou většinu íránských střel zneškodnit.

Haníja dlouhodobě pobýval v exilu v Kataru. V Teheránu byl zabit poté, co se v úterý zúčastnil slavnostní přísahy nového prezidenta Masúda Pezeškjána. K útoku se nikdo nepřihlásil, Hamás jej však přisoudil Izraeli, který to nepopřel.