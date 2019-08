Muslimská pouť: skoro dva miliony poutníků dorazily do Mekky

Přes 1,8 milionu věřících dorazilo z ciziny do saúdskoarabské Mekky, aby vykonalo letošní muslimskou pouť. Obřady v pátek začínají oblečením poutníků do bílého bezešvého oděvu, obcházením svatyně Kaaby a přecházením nebo přebíháním mezi pahorky Safá a Marva. Pouť do Mekky patří vedle vyznání víry, modlitby, udělování almužny a půstu o ramadánu k pěti pilířům islámu a má ji nejméně jednou za život vykonat každý věřící, jemuž to zdravotní stav dovolí.

Saúdská Arábie každoročně vylepšuje infrastrukturu v okrsku rituálů, aby usnadnila pohyb davu lidí. Nově je letos k dispozici vlakové spojení mezi Mekkou a Medínou. Očekává se, že obřady vykoná při započtení domácích poutníků až 2,5 milionu lidí.

V okolí Velké mešity, kde rituály začínají, teploty přesahují 40 stupňů Celsia a velké větráky rozmístěné v okolí stříkají do vzduchu vodu.

Mnoho lidí je v Mekce už několik dní a vykonávalo takzvanou malou pouť, umru, kterou lze ale absolvovat kdykoli v roce a ne nezbytně před velkou poutí. Začátek velké pouti je pevně stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem.

Ti, kdo nevykonali malou pouť, jejíž součástí je sedminásobné obcházení Kaaby, to provedou dnes, budou běhat mezi pahorky Safá a Marva a pak se přesunou do údolí Miná, kde přenocují.

V sobotu čeká poutníky odchod na pahorek Arafát, kde se budou modlit do západu slunce. Přenocují pak u svatyně Muzdalifa a desátého dne poutního měsíce, což bude v neděli, budou symbolicky kamenovat satana a zahájí třídenní svátek oběti, při němž se porážejí obětní zvířata a maso se rozdává chudým. Po návratu do Mekky se mnozí vydají k Prorokovu hrobu do Medíny, která je po Mekce druhé nejposvátnější místo islámu. Právě tam se roku 622 uchýlil prorok Mohamed a tímto rokem se datuje začátek muslimského letopočtu.

Pouť má kořeny v předislámské době a mnoho jejích rituálů se vztahuje k příběhu o biblickém Ibráhímovi (Abrahámovi). Pro dnešní muslimy je to příležitost projevit solidaritu a ochotu podřídit se Bohu.

Saúdská Arábie se snaží zajistit lidem co největší bezpečnost. Její představitelé letos vyzvali věřící, aby politiku nechali doma a v Mekce se soustředili na duchovní obsah pouti. Účastníci mají elektronické náramky, které umožní identifikaci s pomocí GPS. Největší neštěstí v minulosti se stalo roku 2015, kdy se střetly dva proudy poutníků a stovky lidí se ušlapaly.