Na francouzské Riviéře dnes začíná 77. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. O hlavní cenu, Zlatou palmu, se utká 22 snímků z evropské i hollywoodské produkce. O vítězi rozhodne porota, jíž bude předsedat americká režisérka Greta Gerwigová. Americká herečka Meryl Streepová dnes při zahajovacím ceremoniálu dostane čestnou Zlatou palmu.

Patrně nejprestižnější soutěžní přehlídka filmů na světě potrvá do 25. května. Naději na zisk hlavní festivalové trofeje má mimo jiné 85letá legenda světové kinematografie Francis Ford Coppola se svým sci-fi filmem Megalopolis. Do hlavní soutěže byl zařazen také hororový snímek The Shrouds (Rubáše) kanadského režiséra Davida Cronenberga nebo životopisné drama Rusa Kirilla Serebrennikova nazvané Limonov: The Ballad of Eddie. Serebrennikov kvůli svému odmítavému postoji k vládě ruského prezidenta Vladimira Putina žije v zahraničí.

Kinematografii s českou stopou v Cannes zastoupí studentský snímek Plevel ruské režisérky Poly Kazakové, který vznikl v produkci Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku, kde Kazaková studovala, a společnosti MAUR film. Plevel byl vybrán do hlavní soutěže studentských filmů La Cinef. Mimo soutěž se bude promítat krátký film Ztracennosti české režisérky Anety Kernové.