Na královskou korunovaci přišly davy příznivců

Podél londýnské třídy The Mall vedoucí od Buckinghamského paláce k oblouku Admirality už stojí davy příznivců krále Karla III. Britský panovník touto cestou za dvě hodiny projede v kočáře se svou chotí Camillou směrem do Westminsterského opatství, kde bude korunován. Také zde se již scházejí první hosté a zaujímají svá místa, uvedl list The Guardian.

Podél trasy korunovačního průvodu již v týdnu vyrostlo stanové městečko s obyvateli z celého světa. Mnozí fanoušci královské rodiny zde také stáli celou noc ve frontě, aby získali dobré místo. Dnes se ale nescházejí jen příznivci monarchie, na Trafalgarském náměstí se shromáždila také malá skupina protestujících, kteří usilují o její zrušení.

Ve Westminsterském opatství se pomalu začínají scházet první hosté, mezi pozvanými jsou mimo jiné zahraniční představitelé, britští politici a členové královské rodiny. Řada z nich se setkala již v pátek večer na recepci pořádané Buckinghamským palácem.

Král a jeho žena Camilla vyrazí v kočáře z Buckinghamského paláce v 11:20 SELČ, zhruba o 40 minut později začne obřad ve Westminsterském opatství, kde Karla III. korunuje arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

Panovník odpřisáhne věrnost Bohu a slíbí, že bude spravedlivě vládnout lidem v Británii i jejích zámořských teritoriích. Po slavnostní přísaze Karel usedne na dřevěný korunovační trůn ze 13. století. Mimo zraky veřejnosti pak bude pomazán posvěceným olejem.

Po pomazání následuje investitura, při níž jsou panovníkovi předány symboly jako meč, žezlo a jablko, načež arcibiskup z Canterbury Karlovi nasadí korunu svatého Eduarda používanou při korunovacích od 17. století. Korunovace bude dvojí, jelikož korunu Welby nasadí také královně Camille.

O dvě hodiny později se královský pár v procesí vydá zpět do Buckinghamského paláce po stejné trase vedoucí kolem sídla britského parlamentu a přes Trafalgarské náměstí. Následně zazní salva na počest královského páru, který kolem 15:15 SELČ vystoupí po boku dalších členů královské rodiny na balkóně svého sídla.