Na Oktoberfestu budou poprvé detektory kovů, kontroly budou namátkové

Miliony návštěvníků mnichovského pivního festivalu Oktoberfest, který v bavorské metropoli začne za osm dní, se musí poprvé připravit na namátkové vstupní kontroly a na případné prohlídky s detektorem kovů. Dnes to deníku Münchner Merkur řekl šéf pivního svátku Clemens Baumgärtner. Důvodem jsou zpřísněná bezpečnostní opatření po teroristickém útoku nožem v Solingenu a také po zářijovém teroristickém útoku v Mnichově, kde byly cílem střelby izraelský generální konzulát a Dokumentační centrum historie nacismu.

"Louka je už nyní velmi dobře zajištěná slavnost, ale protože chceme nejvyšší bezpečnost, tak u vstupu na Louku nasadíme ruční detektory kovů. Budeme je používat namátkově a v případě podezření," řekl Baumgärtner. Oktoberfestu se běžně říká Louka, protože slavnost se koná na Tereziánské louce nedaleko mnichovského hlavního nádraží.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann podle agentury DPA uvedl, že bavorské úřady nemají žádné informace o tom, že by Oktoberfestu hrozilo nějaké konkrétní nebezpečí, všeobecně je ale riziko islamistického terorismu vysoké.

Přístup na Oktoberfest byl dosud bez bezpečnostních kontrol, u vstupů však i v minulosti stála ostraha. Již řadu let není možné až k dějišti festivalu přijet autem, okolí je totiž z preventivních důvodů uzavřené a do zóny mohou vjet jen místní obyvatelé.

Oktoberfest, který loni navštívilo 7,2 milionu lidí a který Mnichov označuje za největší festival na světě, letos začne 21. září a potrvá do 6. října. V sobotu 21. září ho v pravé poledne tradičním naražením prvního sudu v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů zahájí mnichovský primátor Dieter Reiter.

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská po svatbě uspořádali pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Letos to bude 189. ročník.