Náměstek ruského ministra obrany obviněn z korupce, soud na něj uvalil vazbu

Moskevský soud dnes uvalil vazbu na náměstka ruského ministra obrany Timura Ivanova, zadrženého o den dříve kvůli podezření z braní úplatků. Oznámila to ruská média, podle kterých Ivanovovi v případě odsouzení může hrozit až 15 let odnětí svobody. Ivanov vinu odmítá. Mezitím se v médiích objevily nepotvrzené informace z nejmenovaných zdrojů, že obvinění z korupce je jen kouřová clona, ale ve skutečnosti jde o případ vlastizrady.

"Ivanova zatkli na pracovišti. K vině se nepřiznal," řekl agentuře TASS nejmenovaný zdroj z bezpečnostních složek.

Ivanov zůstane ve vazbě přinejmenším do 23. června, stejně jako další podezřelý ve stejném případu, náměstkův známý Sergej Borodin. Oba jsou obviněni z přijetí úplatku ve zvláště vysoké výši, uvedla agentura Interfax. Dodala, že podle vyšetřovatelů se oba obvinění domluvili na úplatku s třetími osobami při poskytování služeb pro ministerstvo.

Další podrobnosti případu zatím nejsou známy. Úplatek "ve zvláště vysoké výši" znamená nejméně milion rublů. Za to hrozí až 15 let vězení, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

O Ivanovově zadržení informovala ruská média v úterý večer, o zatčení byl podle mluvčího Kremlu informován také prezident Vladimir Putin a ministr obrany Sergej Šojgu.

Na ministerstvu měl Ivanov na starosti podle Interfaxu výstavbu a opravy nemovitostí, správu majetku, ubytování vojsk a také zdravotnické zabezpečení ozbrojených sil. Ivanov zodpovídal například za projekt takzvané obnovy okupovaného ukrajinského Mariupolu, výstavbu hlavního chrámu ruských ozbrojených sil nebo kosmodromu Vostočnyj, uvedla dříve média. Jako náměstek působil na ministerstvu od roku 2016, podle serveru Meduza je vnímán jako ministrův člověk. Spolupracovníci ruského opozičního předáka Alexeje Navalného v roce 2022 tvrdili, že Ivanovovi patří nemovitosti v Moskvě a v dalších ruských městech za stovky milionů rublů.

Obvinění z přijetí úplatků je kouřová clona pro veřejnost. Ve skutečnosti Ivanova zavřeli kvůli vlastizradě, napsal server Važnyje istorii s odvoláním na dva nejmenované zdroje z ruské tajné služby FSB. "Zatím nechtějí veřejně mluvit o vlastizradě, protože by vypukl velký skandál, přeci jen je to náměstek ministra obrany," řekl jeden ze zdrojů podle portálu. "Za korupci by ho nikdo nezavřel. O ní (v Kremlu) dávno vědí. Ale Putin svolil poté, co se jej podařilo přesvědčit, že jde o vlastizradu," dodal druhý.

Bezpečnostní složky podle portálu sbírají kompromitující materiály na Ivanova už roky. Jeden z federálních vyšetřovatelů se o tom šéfredaktorovi prý portálu zmínil už v roce 2017. Ale tehdy vedení nedovolilo zasáhnout proti Ivanovovi, protože se jej zastal Šojgu. Ten podle dotyčného nejmenovaného vyšetřovatele osobně zatelefonoval šéfovi vojenské kontrarozvědky FSB, aby mu vulgárně vynadal. Momentálně se se podle zdroje serveru rozhoduje o tom, zda Ivanova odsoudí za korupci a ve vězení přijde o život, anebo zda jej přeci jen obviní z vlastizrady.