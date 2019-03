Nedostal peníze za nájem, tak ho zabil. Dostal 11 let

Porota v Austrálii poslala muže na 11 let do vězení za zabití jeho nájemce. Dvaačtyřicetiletý Jason Rohan Colton nedostal od šestatřicetiletého Ramise Jonuziho zaplaceno za pokoj pronajatý v rámci Airbnb a ve vzteku ho zabil. Zprávu přinesl server abc.net.au.

K vraždě došlo už v říjnu 2017 v Brighton East. Když Jonuzi neměl na účtu dostatek peněz na to, aby Coltonovi zaplatil nájem ve výši 210 australských dolarů (asi 3360 korun), pronajímatel domu ho napadl.

Colton ho škrtil, mlátil a kopal do něj. Během výslechu na policii řekl, že muž "dostal to, co si zasloužil". U soudu se nakonec přiznal k zabití z nedbalosti, nikoliv z vraždy, jak původně žaloba zněla. K tomu samému se přiznali také jeho dva spolubydlící Ryan Smart a Craig Levy, kteří dostali devět respektive sedm a půl let ve vězení. Coltonovi pomohli Jonuziho vytáhnout ven na zahradu, kde následně pokračoval ve svém útoku.

Colton byl odsouzen na 11 let (s možným propuštěním nejdříve po osmi letech) za čin, který porota po vynesení rozsudku označila za "zbabělý, krutý a nevyprovokovaný". "Byl jste podněcovatelem celého útoku. Vrhl jste se na něj. Popadl ho za límec a hodil s ním o zeď," řekla odsouzenému soudkyně Elizabeth Hollingworthová s tím, že Colton po spáchání svého činu lhal, když tvrdil, že útok vyprovokovala oběť.

"I potom, co jste věděl, že zemřel, jste pana Jonuziho nazval kusem odpadu, narkomanem a tím, ‚kdo si to všechno zasloužil'. Pan Jonuzi se nebránil a nebyl pro vás žádnou hrozbou," upozornila soudkyně a připomněla, že Colton měl už předtím násilnickou historii. "Očividně máte problém s kontrolováním svého hněvu, který musíte vyřešit," uzavřela.