Německou cestovní kancelář kritizují, protože vozí turisty do nebezpečné části Panamy

Na německou cestovní agenturu se strhla kritika mezinárodních organizací za to, že vozí turisty do panamské pralesní oblasti známé jako Darién, přes níž vede nechvalně proslulá migrační trasa. V oblasti kvete obchod s drogami a uprchlíci se během cesty často setkávají s násilnými přepadeními. Agentura se brání, že její turistická trasa přímo místy, kudy procházejí migranti, nevede. Informoval o tom deník The Guardian.

"Jdeme tam, kam nikdo nechodí," zní motto německé cestovní kanceláře Wandermut. U nabízené cesty do Dariénu si ale člověk klade otázku, zda některá místa není lepší neprozkoumat, podotýká The Guardian.

Cestovní kancelář prodává cestu do Dariénu jako příležitost spatřit krásu jednoho z nejlépe dochovaných deštných pralesů na světě i jako test přežití. "Dosažení našeho cíle a průběh celé cesty jsou nejisté," uvádí agentura.

Příroda v Dariénu, asi 160 kilometrů dlouhém pásu na hranicích Panamy a Kolumbie, je opravdu úchvatná. Nicméně oddávat se turistice v této neprostupné džungli je podle šéfa mise Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Panamě Giuseppeho Lopreteho lehkovážné kvůli neschůdnému terénu, přítomnosti organizovaného zločinu i skutečnosti, že některé oblasti jsou mimo dosah státu.

"Nejsou tam cesty, přístup pro pohraničí stráž je velmi nebezpečný a ještě nebezpečnější pro humanitární aktéry. I plně vybavená a vycvičená pohraniční stráž, jako je ta panamská, má do dariénské džungle přístup jen do určité míry, tedy jen na panamskou stranu," uvedl Loprete.

V loňském roce podniklo nebezpečnou cestu přes Darién rekordních 250.000 migrantů. IOM ví o nejméně 36 lidech, kteří tuto desetidenní pouť nepřežili. Mrtvých migrantů ve skutečnosti ale podle organizace bude mnohem více.

Turisty dobrodružný výlet vyjde na 3500 eur (83.000 korun). Do džungle se vydávají se satelitními mobilními telefony, průvodci a možností nechat se v případě potřeby z místa letecky odvézt. Migranti ale takové zázemí zdaleka nemají. "Migranti nemají nic z tohoto vybavení, často trpí závažnou formou průjmu kvůli vodě z řek, poněvadž si nemohou dovolit pitnou vodu," sdělil The Guardianu Luis Eguiluz, který řídí pobočku Lékařů bez hranic v Kolumbii a Panamě. Migranti jsou často po cestě okradeni, ženy znásilněny a děti zabity ozbrojenci, uvádí britský deník.

Německá cestovní kancelář se brání, že své klienty bere do trochu jiných míst, než kudy procházejí migranti. "Netrávíme dovolenou tam, kde lidé trpí," sdělili zakladatelé kanceláře Tom Schinker a Martin Druschel. Výletů do Dariénu se zastal také panamský úřad pro turismus s tím, že mezi legitimním turismem v jižním Dariénu a katastrofickou humanitární krizí, kterou s sebou nese migrace v jeho severní části, není žádná spojitost.