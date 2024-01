Nový ekvádorský prezident chce investovat do nových vězení a vězeňských lodí s přísnou ostrahou, ve snaze zvládnout kriminalitu

Ekvádor sází na vězeňské lodě a nové věznice s přísnou ostrahou ve snaze zkrotit prudce rostoucí násilí a kriminalitu drogových gangů. Nový ekvádorský prezident Daniel Noboa se podle deníku El País inspiroval středoamerickým Salvadorem, kde populistický prezident Nayib Bukele nechal postavit velkokapacitní vězeňský tábor pro údajné členy gangů. Bukele, který se uchází o další prezidentský mandát, tvrdí, že se mu podařilo udělat ze Salvadoru nejbezpečnější zemi v Latinské Americe.

Rostoucí kriminalita a násilí drogových gangů se staly jedním z hlavních témat loňské kampaně před prezidentskými volbami v Ekvádoru. V zemi prudce vzrostlo násilí a podle posledních údajů tam na 100.000 obyvatel ročně připadá 40 vražd. Noboa, jehož zvolení bylo hlavním překvapením voleb, sliboval, že v zahraničí pořídí nejméně tři vězeňské lodě pro internaci podezřelých i odsouzených násilníků. Lodě by měly lépe zamezit kontaktům vězněných s vnějším světem. Později Noboa slíbil, že v lednu začne také výstavba dvou nových věznic s nejvyšší ostrahou.

Podle deníku El País se Noboa evidentně inspiroval postupem salvadorského prezidenta Bukeleho. Ten nechal v zemi vyhlásit mimořádný stav, nařídil rozsáhlou kampaň zatýkání lidí podezřelých z členství ve zločineckých skupinách a nechal postavit vězeňský tábor s kapacitou až 12.000 lidí. Bukele si tento postup pochvaluje, ačkoliv nevládní organizace a tisk kritizují porušování lidských práv a případy policejní zvůle. "Salvador je oficiálně nejbezpečnější zemí v celé latinské Americe," uvedl politik poté, co úřady zveřejnily údaje o vraždách v loňském roce. V roce 2023 bylo v Salvadoru zavražděno 154 lidí, což bylo výrazně méně než v předchozích letech, kdy násilnou smrtí zahynulo i několik tisíc lidí ročně. Na 100.000 obyvatel roce 2023 připadaly 2,4 vraždy, v roce 2022 to bylo 7,8 vraždy, píše týdeník Courrier International.

Ekvádorské úřady však zatím zveřejnily jen málo informací o plánu boje s organizovaným zločinem. Ekvádor má problémy s děním v již existujících věznicích, kde jsou časté vzpoury. Věznění šéfové gangů z věznic bez větších potížích řídí aktivity zločineckých skupin, které skrze úplatky ovlivňují i fungování policie a vězeňského dozoru, píše deník El País. Tomu by měly zabránit nové dvě věznice s nejvyšší ostrahou, kde by bylo možné izolovat kriminální vůdce. Kritikové však poukazují, že každé zařízení by mělo zadržovat maximálně 35 vězňů. "Po zadržení jednoho (zločineckého) vůdce se jich objeví další deset," kritizuje postup vlády Fernando Bastidas ze ekvádorského Stálého výboru pro lidská práva.

Ekvádor dlouho patřil ke klidnějším zemím v regionu. Kriminalita a násilí tam prudce vzrostly v posledních letech, kdy drogové kartely z Kolumbie a dalších okolních zemí začaly ekvádorské přístavy používat pro zásilky kokainu a další omamných látek do Evropy a USA.