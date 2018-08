Obhájce Butinové žádá, aby byla propuštěna do domácího vězení

Obhájce Rusky Mariji Butinové, kterou ve Spojených státech zadrželi kvůli podezření z nezákonného lobbingu, požádal soud ve Washingtonu, aby byla žena do začátku procesu propuštěna do domácího vězení.

Devětadvacetiletá Butinová byla zadržena v polovině červenec ve Washingtonu. Podle vyšetřovatelů žena v USA politicky působí ve prospěch ruské vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Hrozí jí za to až 20 let za mřížemi. Podezírají jí také, že udržuje kontakty s ruskou rozvědkou.

Obhájce Rusky Robert Driscoll federální soud ve Washingtonu požádal, aby žena byla propuštěna do domácího vězení. Její pohyb by do začátku procesu byl kontrolován elektronicky.

O situaci Butinové ve čtvrtek telefonicky jednali šéfové ruské a americké diplomacie Sergej Lavrov a Mike Pompeo. Lavrov přitom vyzval k okamžitému zastavení stíhání Butinové. Podle Moskvy jsou obvinění vůči ní smyšlená a její zatčení bylo motivováno zájmy americké vnitřní i vnější politiky.