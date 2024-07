Od summitu NATO se čeká další pomoc Ukrajině, Pavel bude jednat se Zelenským

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg očekává od nynějšího summitu Severoatlantické aliance shodu na robustním balíku pomoci pro Ukrajinu. Zahrnovat by měl například bilaterální dohody mezi některými členskými státy a Ukrajinou či oznámení dalších dodávek vojenského materiálu Kyjevu.

Český prezident Petr Pavel označil za zásadní dodávku systémů protivzdušné obrany Ukrajině. Do závěrů vrcholné schůzky, která v úterý začala slavnostním ceremoniálem a dnes večer SELČ má na programu první pracovní jednání, by se podle Pavla měla dostat i formulace, že proces vstupu Ukrajiny do aliance je nezvratný. Se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským bude český prezident podle sdělení své kanceláře jednat ještě dnes.

NATO by podle Stoltenberga mělo dohlížet na výcvik ukrajinských ozbrojených sil, přičemž koordinace pomoci Ukrajině bude nově zajišťovat velitelství na americké vojenské základně ve Wiesbadenu s "logistickými uzly" i v zemích východního křídla NATO. Očekává se, že v celé alianci bude do koordinačních aktivit zapojeno téměř 700 lidí z NATO a partnerských zemí.

Aliance by se podle svého šéfa měla také shodnout na dlouhodobém závazku pomoci určené Ukrajincům. Ze strany Ruska teď podle Stoltenberga nehrozí bezprostřední vojenské ohrožení jakékoli země NATO, protože Rusko veškeré prostředky soustředí na Ukrajinu. Bez ohledu na výsledek listopadových amerických prezidentských voleb přitom podle šéfa NATO lze očekávat, že USA zůstanou silnými spojenci v alianci.

Zástupci členských zemí se na začátku července dohodli, že NATO příští rok poskytne Ukrajině vojenskou pomoc za 40 miliard eur (přes bilion korun). Nenašli ale shodu ohledně plánu poskytovat i v dalších letech minimálně stejně vysokou pomoc zemi, která už třetím rokem čelí ruské agresi.

Prezident Pavel, který na třídenním summitu zastupuje ČR, dnes při příchodu na jednání označil dodávku systémů protivzdušné obrany Ukrajině za zásadní. Ocenil přitom oznámení, že Spojené státy a další spojenci poskytnou Ukrajině další systémy protivzdušné obrany a mají v úmyslu jich v následujících měsících dodat desítky.

V dnešní debatě na diskusním fóru provázejícím summit Pavel poznamenal, že Ukrajina nedostávala zpočátku veškeré prostředky potřebné pro úspěšnou obranu před Ruskem, což ji stálo mnoho životů i část území. Nyní se podle prezidenta spojenci snaží Ukrajincům dát vše pro obranu jejich území a pro zamezení dalšího ruského postupu.

Do závěrů summitu by se podle Pavla mělo dostat, že Rusko je nejnaléhavější bezpečnostní výzvou a že Ukrajinu je potřeba podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba. Zároveň by do komuniké mělo být zahrnuto, že proces vstupu Ukrajiny do NATO je nezvratný, míní český státník.

Také finský prezident Alexander Stubb novinářům ve Washingtonu dnes řekl, že je důležité Rusku vyslat jasný vzkaz, "že cesta ke členství Ukrajiny (v alianci) je nyní nezvratná". Význam alianční podpory pro Ukrajince zdůraznil mimo jiné také německý kancléř Olaf Scholz.

Dnes večer bude Pavel na okraj summitu jednat s ukrajinským protějškem Zelenským. S americkým prezidentem Joem Bidenem má Zelenskyj schůzku ve čtvrtek.

Zelenskyj vyjádřil přesvědčení, že se dnes rozhodne o dalších dodávkách stíhacích letounů F-16 Ukrajině a zároveň poděkoval za nynější dodávky těchto strojů. Vyjádřil se tak poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinken potvrdil, že letouny F-16 jsou na cestě na Ukrajinu z Norska a Nizozemska a že se již od letošního léta objeví na ukrajinském nebi.

Po dnešním pracovním zasedání mají lídři aliančních zemí ve čtvrtek na programu další dvě rokování týkající se Ukrajiny a spolupráce se zeměmi Indo-Pacifiku.

V návrhu komuniké, jehož přijetí vyžaduje souhlas všech 32 členských zemí, se podle agentury Reuters uvádí, že aliance bude nadále podporovat Ukrajinu "na její nezvratné cestě k plné euroatlantické integraci, včetně členství v NATO". Navržený dokument také vyzývá Čínu, aby přestala podporovat Rusko v jeho válečném tažení na Ukrajině.