Papež František chystá návštěvu Kosova

Papež František, který je na návštěvě Portugalska, v dnes zveřejněném rozhovoru se španělským časopisem Vida Nueva uvedl, že chystá cestu do Kosova. Datum ale podle něj dosud stanovené není. Návštěvy velkých evropských zemí naopak papež zatím neplánuje.

Vatikán neuznává nezávislost Kosova, kterou balkánská země vyhlásila v roce 2008 na Srbsku. Papež František se však opakovaně setkával s kosovskými představiteli, naposledy v červnu tohoto roku s premiérem Albinem Kurtim.

"Pracujeme na Kosovu, definitivně dohodnuté to ale není," odpověděl papež na otázku, jaké země hodlá v budoucnu navštívit. "Nepojedu do žádné velké země v Evropě, dokud neskončím s těmi malými," dodal s tím, že jako první v roce 2014 navštívil Albánii.

Papež má v plánu navštívit 22. a 23. září Marseille. V rozhovoru řekl, že to vnímá jako návštěvu tohoto města, a nikoliv Francie. Podle Vatikánu do druhého největšího města přijede kvůli setkání katolíků z oblasti Středozemního moře (Rencontres Méditerranéennes).

Na konci srpna pojede 86letý papež do Mongolska. V rozhovoru se španělským listem také uvedl, že by v příštím roce rád navštívil svou rodnou Argentinu, kde od zahájení pontifikátu před více než deseti lety dosud nebyl, a možná také sousední Uruguay. O dalších cestách papež v rozhovoru nemluvil, na začátku roku zmínil možnost návštěvy Indie, připomněla agentura Kathpress.

Papež se také vyjádřil k aktivitám svého vyslance pro mír na Ukrajině, italského kardinála Mattea Zuppiho. "Příštím zastavením je Peking," uvedl papež, aniž by zmínil datum. Zuppi v uplynulých měsících navštívil Kyjev, Moskvu a Washington. Největší posun v jednání, které Zuppi vede, papež vidí v otázce ukrajinských dětí zavlečených do Ruska. "Děláme vše, co je v našich silách, aby každá rodina, která žádá o návrat svých dětí, toho dosáhla," řekl papež.

Papež František je nyní na pětidenní návštěvě portugalského hlavního města Lisabonu, kde se konají Světové dny mládeže. Dnes podle agentury AP navštívil komunitní centrum ve čtvrti Serafina, kdysi nechvalně proslulé vysokou mírou zločinnosti a velkým počtem drogově závislých. Poděkoval u té příležitosti tamním charitativním organizacím, že si "špiní ruce a dotýkají se reality a utrpení druhých".