papež František se má na návštěv Maďarska vyjádřit k Ukrajině a roli Evropy

Papež František v pátek zahajuje třídenní návštěvu Maďarska. Hlavními tématy cesty do středoevropské země budou konflikt na Ukrajině, evropanství či ekumenismus, oznámil Vatikán. V Budapešti se hlava katolické církve setká s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou či premiérem Viktorem Orbánem.

V pátek se papež setká s vrcholnými maďarskými představiteli a diplomatickým sborem. V sobotu pak navštíví uprchlíky a chudé a promluví k mládeži. V neděli odslouží mši před sídlem parlamentu a odpoledne se vrátí do Vatikánu. Během celé cesty přednese šest veřejných projevů.

"Budeme několik stovek kilometrů od hranic s Ukrajinou. Můžeme zajisté očekávat slova o bolesti, kterou způsobuje tento konflikt, a o hledání míru," uvedl vatikánský mluvčí Matteo Bruni. Samotný papež v neděli řekl, že se chystá na cestu "do středu Evropy, který nadále bičují chladné větry války". Během soboty by se papež měl setkat s lidmi, kteří do Maďarska uprchli z Ukrajiny. Nepočítá se naopak s přesunem na maďarsko-ukrajinské pomezí, jelikož celá návštěva se odehraje v Budapešti.

Podle Bruniho se František bude ve svých proslovech a setkáních věnovat také otázce "roly Evropy a Evropanů v této době" a ekumenismu. Zřejmě zmíní i utrpení a perzekuce maďarských katolíků v době, kdy země byla v sovětské sféře vlivu.

Velmi očekávané je páteční setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který se označuje za ochránce hodnot křesťanské Evropy. Oba muži mají rozdílný pohled na migraci, společnou řeč by ale mohli najít ohledně konfliktu na Ukrajině. Papež i maďarský premiér například kritizují dodávky zbraní napadené zemi.

Papež do Maďarska přijíždí po třech letech, kdy se na několik hodin zastavil v Budapešti, kde se zúčastnil závěrečné mše Mezinárodního eucharistického kongresu. Tehdy slíbil, že se do země vrátí. Pro současného papeže, který je ve funkci od roku 2013, se jedná o 41. zahraniční cestu. Výpravy do zahraničí ale byly značně omezené během dvou let epidemie covidu-19.