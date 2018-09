Pedofil? Britský jeskyňář zažaloval Muska pro pomluvu

Britský jeskyňář, který se letos v létě podílel na záchraně dvanácti mladých fotbalistů a jejich trenéra ze zatopené jeskyně v Thajsku, zažaloval amerického miliardáře a majitele vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska pro pomluvu. Jako odškodnění požaduje nejméně 75 tisíc dolarů (asi 1,6 milionu korun), napsala v pondělí agentura Reuters. Musk v červenci Brita Vernona Unswortha označil za pedofila.

Sportovci ve věku mezi 11 a 16 roky s 25letým trenérem zůstali v jeskyni uvězněni od 23. června do 10. července. V podzemí je uzavřela stoupající voda, kvůli které ustupovali stále hlouběji do jeskyně. Musk se chtěl na jejich záchraně podílet a vyzkoušet přitom svou miniponorku; záchranáři ale zařízení odmítli jako nevhodné do místního terénu.

Unsworth označil Muskovu miniponorku za marketingový tah, který nemá absolutně žádnou šanci uspět, a Musk ho pak ve tweetu nazval pedofilem. Miliardář se následně za svůj výrok omluvil s tím, že se tak vyjádřil ve vzteku.