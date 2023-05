Peking by měl tlačit na Rusko, vyzývá po summitu G7

Peking by měl "tlačit na Rusko, aby zastavilo svou agresi" proti Ukrajině, vyzvali v prohlášení lídři skupiny velkých ekonomik G7 na summitu v Japonsku. Informují o tom agentury AFP a Kjódó. Spojené státy, Kanada, Japonsko a čtyři evropští členové také uvádí, že nechtějí svou politikou jít proti Číně, ovšem vyjadřují obavy ohledně situace v Jihočínském moři nebo "ekonomického nátlaku" Pekingu.

Vztahy s Čínou jsou hlavním bodem jednání při druhém dni summitu v Hirošimě, který končí v neděli. Lídři navázali na přetrvávající debaty o rostoucí politické a ekonomické asertivitě Číny v zahraničí, které jen vystupňoval postoj asijské mocnosti k ruské invazi na Ukrajinu. Peking invazi odmítl odsoudit a udržuje s Moskvou rozsáhlé partnerství, které znepokojuje západní vlády.

"Jsme připraveni budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Čínou," citovala z komuniké G7 agentura AFP. Lídři sedmi rozvinutých zemí v něm uvádí, že se nechtějí od Číny odstřihnout, ovšem dodávají, že "ekonomická odolnost" vyžaduje omezování rizik a "diverzifikování" na poli mezinárodních vztahů.

Podle listu Financial Times prohlášení zahrnuje nesilnější kritiku Pekingu, s jakou kdy G7 přišla. "Nejvyspělejší ekonomiky světa stupňují svoji odpověď na to, co vidí jako rostoucí vojenskou hrozbu a ohrožení ekonomické bezpečnosti ze strany Pekingu," napsal deník.

Prohlášení hovoří o potřebě "upřímného dialogu" s čínskými úřady, zároveň se ale vymezuje proti "militarizaci" Asie a Tichomoří. Také Čínu kritizuje za využívání "ekonomického nátlaku" a vyjadřuje nesouhlas s "jakýmikoli jednostrannými pokusy změnit silou nebo nátlakem status quo" v jihovýchodní Asii, což je odkaz především na čínské nároky na Tchaj-wan.