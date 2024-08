Po ruském útoku na supermarket v ukrajinské Kosťantynivce je nejméně 14 mrtvých

Pravděpodobně tři děti jsou mezi oběťmi ruského útoku na město Kosťantynivka, napsal na sociální síti šéf ukrajinské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin, podle kterého si ruský útok vyžádal 14 zabitých a 43 raněných. Stejné počty obětí hlásí i ukrajinská prokuratura. Dříve ministerstvo vnitra uvádělo, že ruský útok si vyžádal 12 mrtvých a 44 raněných.

Záchranná operace byla podle Filaškina načas přerušena, a to z blíže neupřesněných bezpečnostních důvodů. Předpokládá se, že supermarket ve městě ve východoukrajinské Doněcké oblasti zasáhla ruská raketa Ch-38, napsal server RBK-Ukrajina.

Na záběrech, které zveřejnila agentura Ukrinform, jsou vidět mohutná oblaka dýmu vycházející z vážně poškozené budovy. Po náletu na město, které leží jen asi deset kilometrů od frontové linie, podle úřadů začalo hořet na zhruba 1000 metrech čtverečních. Oheň už se podařilo uhasit. Poškozeny byly také sousední obytné budovy a více než desítka automobilů.

Šéf správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin dříve uvedl, že ruská armáda ukrajinské město ostřelovala za pomoci dělostřelectva a zasáhla při tom i supermarket. "Rusko bude za tento teror pohnáno k odpovědnosti a my uděláme vše pro to, aby svět i nadále stál na straně Ukrajiny a podporoval naši obranu a záchranu životů našich lidí," napsal v reakci na útok na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Všichni začali utíkat, ale východ z budovy byl úplně zatarasen a nebylo možné se dostat ven. Vylézali jsme ven oknem, zatímco vše hořelo," vylíčila okamžiky po zásahu agentuře AFP pětadvacetiletá Aňa Aljabevová, kterou výbuch probral z podřimování ve skladu vojenské výstroje. Průmyslová zóna města sice nese stopy několika měsíců bombardování, ale v obytné čtvrti, do té doby spíše nepoznamenané válkou, vyvolal ruský útok hrůzu a paniku. Na místě zásahu nadával muž v šortkách a tričku, který mezi pytli na mrtvá těla zřejmě hledal pohřešovaného příbuzného. O kousek dál plačící žena prosila policisty o informace o dítěti, které se také nedaří najít.

Reportéři viděli desítky lidí utíkat ze zasaženého místa, zatímco policie varovala před možným dalším úderem. Z trosek obchodního centra, které se náhle proměnilo ve změť sutin a pokrouceného kovu, stále stoupal černý dým. Opodál, u obytného domu s rozbitými okny, plakala žena s blůzou nasáklou krví a s krvácející nohou. "Neslyšela jsem nic, co by naznačovalo, co přichází, jen najednou obrovský výbuch. Nemám co říct. Jsem v šoku," uvedla další očitá svědkyně, žena v županu a pantoflích, která se odmítla představit. Jednapadesátiletá Natalja přijela do Kosťantynivky teprve před týdnem z Pokrovska, aby unikla dopadům bojům, které jsou tam podle ní ještě děsivější. "Otázka zní, kam mám jít a kde na to vzít peníze," říká, zatímco v dáli se ozývá palba děl, popsala situaci AFP.