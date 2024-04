Poslanec Bystroň v dopise vedení AfD odmítl braní úplatků od Rusů

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň v dopise vedení strany odmítl podezření, že od proruské sítě a od Rusů přijímal úplatky. V písemném vyjádření, které má ČTK k dispozici, rovněž vyzval AfD, aby stejně jako on žádala od české Bezpečnostní informační služby (BIS) zveřejnění údajných zvukových nahrávek, na kterých česká tajná služba podezření proti němu staví.

Bystroň dnes ČTK řekl, že nevidí důvod, aby stál mimo kampaň pro volby Evropského parlamentu. Pro eurovolby je dvojkou na kandidátce AfD.

Mluvčí české kontrarozvědky Ladislav Šticha v reakci na dotaz ČTK sdělil, že politici a ještě z jiných zemí nejsou partnery BIS. "My spolupracujeme s kolegy ze zpravodajských služeb řady zemí včetně Německa, to jsou naši partneři," uvedl.

Bystroň už dříve řekl ČTK, že chce vedení strany celou kauzu osobně vysvětlit po velikonočních prázdninách.Ty v Berlíně skončí tento týden. Příležitost k tomu bude mít příští pondělí, kdy zasedá vedení AfD.

Bystroňovým případem se mezitím začalo zabývat státní zastupitelství v Mnichově, kde poslanec žije. To podle agentury DPA uvedlo, že zahájené takzvané předběžné vyšetřovací řízení neznamená, že by poslanec byl podezřelý, ale souvisí s prověřením aktuálních zpráv v médiích.

"Nikdy jsem od pracovníka VoE (nebo od nějakého Rusa) nedostal peníze či kryptoměnu," napsal Bystroň v dopise, jehož výňatky dnes mezi prvními zveřejnila DPA. Zkratka VoE, kterou použil, odkazuje na nyní zablokovanou platformu Voice of Europe. Ta publikovala protiukrajinské a proruské postoje a Bystroň tomuto médiu v minulosti poskytoval rozhovory.

Bystroň v dopise, který adresuje spolupředsedům AfD Alici Weidelové a Tinu Chrupallovi, napsal, že není náhoda, že kampaň začala v České republice. "Vláda českého premiéra Petra Fialy patří k největším zastáncům pokračování ukrajinské války, český zbrojní průmysl má celosvětově největší zisky z tohoto konfliktu," uvedl.

Tato kampaň, kterou označil za globalistickou, má podle Bystroně za cíl umlčet opoziční politiky v evropských zemích a kritické novináře. "Každý, kdo se zasazuje o mír a je proti válce na Ukrajině, by měl být očerněn jako ruský agent. V Německu jsme postiženi Max a já," napsal. Maxem je lídr kandidátky AfD pro eurovolby Maximilian Krah, který VoE rovněž poskytl rozhovor.

Bystroň uvedl, že kampaň v několika jazycích šíří na sociálních sítích nevládní nezisková názorová organizace Evropské hodnoty. Poznamenal, že tuto organizaci financují mimo jiné americká ambasáda v Praze, americké ministerstvo zahraničí, německá Nadace Konrada Adenauera, Evropská komise či české ministerstvo zahraničí. ČTK zjišťuje vyjádření šéfa think-tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandy.

V dopise Bystroň poděkoval spolustraníkům za podporu a za klid, se kterým podle něj ke kauze přistupují. Uvedl, že českou tajnou službu vyzval ke zveřejnění údajných zvukových nahrávek. "Bylo by pěkné, kdybyste také vy vznesli tento požadavek. Pak bychom tutu kampaň postavenou na falešných obviněních rozbít díky faktům," dodal v závěru.

Spolupředsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová vyzvali Bystroně, aby jim do dnešních 14:00 poskytl písemné vysvětlení celého případu. Očekává se, že v pondělí bude poslanec s vedením strany o věci osobně hovořit.

Bystroň je dvojkou AfD pro červnové volby do Evropského parlamentu. Ve straně se mezitím objevily názory, že by až do vysvětlení kauzy měl zůstat mimo volební kampaň. Takový postoj vyslovil například Krah, který se původně Bystroně zastával.

"Není vůbec důvod, proč bych přestal s kampaní, naopak," řekl Bystroň s tím, že se chce zapojit do všech termínů. "Půjdeme do volební kampaně plnou parou vpřed," dodal.