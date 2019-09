Postrach bankéřů: Dillinger měl na svědomí deset obětí, prostý lid ho zbožňoval

Společně s Clydem Barrowem a jeho parťačkou Bonnie Parkerovou nebo s "Baby Face" Nelsonem patřil k nejznámějším zločincům své doby. John Dillinger se svým gangem byl v 30. letech 20. století postrachem policistů a bankéřů. Jeho gang vykrádal banky, policejní arzenály a řádění Dillingerova gangu si vyžádalo kolem deseti obětí. Pro Federální úřadu pro vyšetřování (FBI) byl Dillinger "veřejným nepřítelem číslo jedna", díky některým skutkům i smyšleným legendám ho ale v dobách hospodářské krize část veřejnosti brala jako novodobého Robina Hooda. Přispíval k tomu i jeho uhlazený vzhled.

Dillinger byl nakonec zastřelen agenty FBI v roce 1934 po návštěvě kina v Chicagu. Od jeho smrti uplynulo v červenci 85 let. V pondělí 16. září mají být Dillingerovy ostatky na žádost jeho příbuzných exhumovány. Již v roce 1934 totiž kolovaly zvěsti, že policisté zastřelili Dillingerova dvojníka.

John Dillinger se narodil 22. června 1903 v Indianopolisu. Když byly Dillingerovi čtyři roky, zemřela mu matka a výchovy se ujal přísný otec. Dillinger začal mít problémy se zákonem již ve svých 13 letech a později se přihlásil k námořnictvu. U armády ale vydržel jen několik měsíců, uprchl a dal se ke zločineckému gangu. První část jeho zločinecké "kariéry" se mu ale moc nevydařila, záhy byl zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Ve věznici sbíral zkušenosti a seznámil se zde s tehdejší "elitou" mezi bankovními lupiči, jako byli Harry Pierpont, Charles Makley nebo Russell Clark. Někteří z nich se později stali členy Dillingerova gangu.

V roce 1933 již jako ostřílený kriminálník Dillinger z věznice uprchl a založil si vlastní gang, který se ale stále více uchyloval k brutalitě. První banku se svými komplici vykradl v červenci 1933, jen několik týdnů po svém útěku z vězení, a následovalo dalších asi šest bank. FBI založila k Dillingerovu dopadení speciální 40členný "Dillingerův přepadový oddíl". Pro tehdejšího šéfa FBI Johna Edgara Hoovera bylo dopadení Dillingera hlavní prioritou.

V září 1933 byl Dillinger při vykrádání banky v Ohiu opět zatčen, ale ihned se mu podařilo za pomoci svých kompliců, kteří se vydávali za policisty, uprchnout. Pole působnosti gangu sahalo od Floridy až po Arizonu.

V lednu 1934 byl Dillinger opět zatčen poté, co v hotelu Congress v Tucsonu v Arizoně vypukl požár a gangsteři chtěli podplatit hasiče, aby jim schovali zbraně. Hasiči ale zločince poznali a předali policii. Opět se mu ale podařilo uprchnout a jeho vystupování, uhlazený zevnějšek i gentlemanské chování vůči rukojmím, kterým se vždy představil, mu stále více zvyšovaly popularitu mezi obyčejnými lidmi sužovanými velkou hospodářskou krizí.

Jeden z nejdramatičtějších střetů s policií zažil Dillinger se svými kumpány v severním Wisconsinu v místě zvaném Little Bohemia Lodge. Zločinecká parta se sem v dubnu 1934 přijela schovat před policií, ale jeden z tamních obyvatel ji prozradil. Agenti FBI se po příjezdu na místo pustili s gangstery do divoké přestřelky, při které zemřel nevinný člověk a jeden z policistů. Dillinger se svými muži nakonec vyskočili z druhého patra budovy, kde se skrývali, a prchli před policisty lesem. Little Bohemia Lodge dnes funguje jako restaurace, jejíž stěny zdobí artefakty z osudného dne a zdi jsou stále proděravělé kulkami.

Na Dillingerovu hlavu nakonec byla vypsána odměna 10.000 dolarů. Dillinger si nechal provést plastickou operaci, během níž málem zemřel, a kyselinou se pokusil znemožnit identifikaci pomocí otisků prstů.

Vypsaná odměna se nakonec stala Dillingerovi pravděpodobně osudnou. Slavného zločince zradila jeho tehdejší láska Anne Sageová, se kterou si 22. července 1934 vyšel v Chicagu do kina. Poté co vyšel z kina, se ho policisté snažili zatknout, Dillinger ale sáhl po zbrani a policie zahájila střelbu. Dillingera zasáhly tři kulky a deset minut před jedenáctou hodinou večerní Dillinger zemřel. Bylo mu 31 let.

Osud lupiče, který podle pamětníků postrádal jakékoliv zábrany, inspiroval filmaře i spisovatele. V roce 1973 měl premiéru snímek Dillinger, ve kterém si Dillingera zahrál Warren Oates. V roce 2009 vznikl snímek Veřejní nepřátelé s Johnym Deppem v hlavní roli.