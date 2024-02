Před dvaceti lety skončilo české a slovenské vysílání Hlasu Ameriky

Americká rozhlasová stanice Hlas Ameriky, jejíž vysílání mimo jiné v češtině a slovenštině skončilo před dvaceti lety, 27. února 2004, se stala symbolem americké svobody, demokracie a dobré rozhlasové žurnalistiky.

Vysílání této stanice v češtině, slovenštině a jazycích dalších osmi středoevropských a východoevropských národů z newyorského studia trvalo 62 let. Vysílač se v éteru objevil 24. února 1942, jen 79 dnů poté, co USA vstoupily do druhé světové války. Hlas Ameriky, ve kterém za války pracovali například Jan Werich a Jiří Voskovec, vznikl jako vládní instituce, jejíž hlavní náplní se stal mezinárodní zpravodajský servis, určený posluchačům v zahraničí.

V roce 1953 se Hlas Ameriky stal na více než 40 let do značné míry autonomní součástí Informační agentury Spojených států (USIA), což byl oficiální vládní orgán pro informace. Kromě zpravodajství tvořily jeho vysílání též programy zaměřené na kulturu a sport. Nyní stanici provozuje Agentura pro globální média (USAGM) a vysílá ve více než 40 jazycích.

"Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň" - tato takřka zlidovělá věta se v 80. letech 20. století pravidelně každý večer ozývala z rádií v mnoha bytech bývalého Československa. Vysílací čas Hlasu Ameriky do Československa byl tříhodinový, rozdělený na ranní a večerní relaci. Tato stranice byla desítky let trnem v oku komunistické propagandě v bývalém Československu, protože otevřeně hovořila o režimem tabuizovaných oblastech. Referovala o technickém zaostávání průmyslu i zemědělství, o upadající ekonomice, o skandálech vysokých funkcionářů, o protiprávně vězněných občanech a o problémech s některými herci, kteří se nesměli objevit na televizní obrazovce.

Ukončení studené války, vznik nových demokracií v Evropě a v neposlední řadě i rozpočtové potíže americké vlády zesílily po roce 1990 tlak na omezení činnosti nebo dokonce zrušení stanice. České a slovenské vysílání se od sebe oddělily 28. března 1993, v té době se už těžiště působení Hlasu Ameriky přesouvalo do problémovějších oblastí. O necelých 11 let později pak z vln stanice čeština i slovenština zmizely.