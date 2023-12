Při izraelském leteckém útoku na město Rafáh zahynulo nejméně 20 lidí, píše Al-Džazíra

Izraelská armáda v noci na dnešek ostřelovala město Rafáh na jihu Pásma Gazy, zemřelo při tom nejméně 20 lidí, včetně dětí a žen, tvrdí palestinské úřady podle televize Al-Džazíra. Rovněž server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na palestinská média informoval o izraelském leteckém úderu na Rafáh, podle něj zemřelo 12 lidí. Připomněl také, že zprávy nelze ověřit. Izraelská armáda to nekomentovala.

Podle Al-Džazíry, která se odvolává na palestinské zdravotnické úřady, zemřelo v noci v Rafáhu při leteckém úderu nejméně 20 lidí, včetně sedmi dětí a pěti žen. Rafáh leží u hranic s Egyptem na jihu Pásma Gazy, kam se v předchozích týdnech evakuovaly statisíce Palestinců po výzvách izraelské armády. Ta ale tento měsíc zesílila boje i na jihu a už dříve kromě pozemní operace prováděla letecké údery i v této oblasti, kam ze severu utekla i řada členů hnutí Hamás.

Dnes nad ránem zabil také izraelský letecký úder dronem čtyři lidi v Džanínu na okupovaném Západním břehu, informuje deník Haarec s odvoláním na palestinské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelských médií armáda cílila na teroristy. Zásah se podle Reuters odehrál v Džanínu a tamním uprchlickém táboře, který byl v minulosti baštou palestinských ozbrojených skupin.

Razie na Západním břehu Izrael výrazně zesílil po říjnovém útoku hnutí Hamás z Pásma Gazy na své území. Při těchto akcích a střetech místních s vojáky zemřelo od 7. října na Západním břehu na 280 Palestinců a přes 2000 Palestinců tam armáda zatkla. Další oběti si na tomto území vyžádaly násilnosti židovských osadníků vůči palestinským obyvatelům.