Při nepokojích v Nové Kaledonii přišli tři lidé o život a stovky dalších utrpěly zranění, uvádí agentura Reuters

Tři lidé přišli o život a stovky dalších utrpěly zranění při nepokojích, které se rozpoutaly na tichomořském ostrově Nová Kaledonie. Demonstrace jsou spojeny s chystanou změnou volebního práva v tomto zámořském území Francie, o níž v noci na dnešek hlasovali poslanci dolní komory francouzského parlamentu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Nepokoje v Nové Kaledonii pokračují navzdory tomu, že úřady již dříve vyhlásily zákaz nočního vycházení, v hlavním městě Nouméa a okolí zakázaly veškerá shromáždění a také konzumaci alkoholu. Na ostrově dnes zůstaly zavřené školy i obchody a nefunguje ani mezinárodní letiště.

Změna místní ústavy by umožnila Francouzům žijícím v Nové Kaledonii alespoň deset let hlasovat v místních volbách. To by podle kritiků oslabilo vliv domorodých Kanaků. Právě z jejich řad pocházejí tři oběti nepokojů, řekl agentuře Reuters mluvčí novokaledonského prezidenta Louise Mapoua.

Poslanci dolní komory francouzského parlamentu změnu ústavy v noci na dnešek odsouhlasili poměrem 351 ku 153 hlasům. Konečné schválení změny si vyžaduje hlasování obou parlamentních komor na společném zasedání.

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje uspořádat před tímto hlasováním rozhovory mezi zastánci samostatnosti Nové Kaledonie a odpůrci nezávislosti ostrova. Násilnosti označil Macron za nepřijatelné a obyvatele Nové Kaledonie vyzval ke klidu, stejně jako prezident ostrova Mapou.

Hlavní novokaledonská politická organizace podporující samostatnost,Kanacká socialistická fronta národního osvobození (FLNKS), dnes v prohlášení uvedla, že je ochotna Macronův návrh dialogu přijmout.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin dnes oznámil, že při násilnostech v noci na dnešek místního času (v úterý odpoledne a večer SELČ) byly zraněny stovky lidí, včetně jednoho sta příslušníků bezpečnostních složek. Okolnosti jednoho z úmrtí jsou podle Darmanina nevyjasněné. Dotyčného nezastřelil policista, ale zřejmě někdo v sebeobraně, prohlásil zástupce Francie na ostrově Louis Le Franc.

První střety s policií začaly v pondělí SELČ během dne, když demonstranti zablokovali některé silnice. Záběry z hlavního města ukazovaly ohořelá auta i zničené budovy, svědci hovoří o žhářství, rabování a přestřelkách. Jen v oblasti Nouméa bylo zadrženo na 140 lidí, uvedly podle agentury AFP úřady.

Nová Kaledonie je jedním z pěti francouzských teritorií v Asii a Oceánii. Žije tam zhruba 270.000 lidí, vedle Kanaků jsou to lidé původem z Evropy a potomci přistěhovalců z asijských a tichomořských území. V uplynulých letech se voliči třikrát v referendu vyslovili pro zachování vazeb na Paříž.

Dosud tam na základě dohody z roku 1998 mohli hlasovat pouze Kanakové a přistěhovalci, kteří v místě v té době už žili. O více než 25 let později to znamená, že hlasovací právo nemá skoro pětina voličů, uvádějí francouzská média.