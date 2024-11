Putin ochoten jednat s novým vedením USA, dialog však podmiňuje konkrétními kroky

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven k dialogu se Spojenými státy, prohlásil dnes mluvčí Kremlu a dodal, že až po inauguraci nového prezidenta v lednu se ukáže, zda se v USA změnila nálada. Mluvčí Dmitrij Peskov podle agentur také prohlásil, že neví o tom, že by se Putin chystal gratulovat Donaldu Trumpovi k jeho předpokládanému vítězství ve volbách hlavy státu.

"Nejsem si vědom plánů prezidenta (Putina) poblahopřát Trumpovi k vítězství," řekl novinářům Peskov. "Nezapomínejte, že jde o nikoliv přátelskou zemi, která je přímo i nepřímo zapojena do války proti našemu státu," prohlásil podle agentury TASS. Moskva se chystá posuzovat Trumpa "podle konkrétních činů", dodal podle agentury AFP.

Kreml na Trumpovo prohlášení se vítězem voleb zareagoval opatrně, napsala agentura Reuters a poukázala na Peskovova slova, že až čas ukáže, zda se Trumpova rétorika o ukončení války proti Ukrajině promítne do reality.

USA poskytují vojenskou a další pomoc Ukrajině, která se třetím rokem brání ruské agresi. Trump nicméně v předvolební kampani uváděl, že dokáže velmi rychle zajistit mír. Rusko sousední zemi napadlo v únoru 2022, Ukrajina se od té doby se západní pomocí brání. Kyjev, který má zájem o vstup do NATO, si jako podmínku klade odchod ruských sil ze všech okupovaných ukrajinských území.

Na otázku, zda je Putin připraven k případnému telefonickému rozhovoru s Trumpem, prezidentův mluvčí odvětil, že na to by se novináři neměli ptát Moskvy. Dodal, že Putin je otevřen kontaktům a dialogu. "A co se týče ostatního, vyčkejme na konkrétní činy," řekl Peskov.

Výsledky prezidentských voleb označil za "vnitřní věc USA", nicméně dodal, že Moskva pečlivě sleduje informační toky a analyzuje všechna vyjádření. Odmítl obviňování Ruska ze vměšování do voleb ve snaze je ovlivnit.

Další vývoj vzájemných vztahů bude podle Peskova záviset na novém vedení USA. "Ještě více zhoršit (vztahy mezi Ruskem a USA) je prakticky nemožné, tyto vztahy jsou na nejnižším bodu v dějinách," prohlásil.

"Opakovaně jsme říkali, že USA jsou schopny přispět k ukončení konfliktu. To nelze udělat přes noc, ale USA jsou schopny změnit trajektorii své zahraniční politiky. Zda a jak se tak stane, uvidíme (po (inauguraci prezidenta USA) v lednu," řekl.

Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 spustila největší konfrontaci mezi Moskvou a Západem od kubánské raketové krize v roce 1962, kdy se Sovětský svaz a USA přiblížily jaderné válce, poznamenal Reuters.

Putin prohlašuje, že je ochoten jednat o ukončení války, ale nehodlá se vzdát územních zisků a nároků, což Kyjev odmítl jako nepřijatelnou kapitulaci. Ruské síly ovládají asi pětinu rozlohy země, včetně Krymu, který Moskva anektovala v roce 2014, čtyř pětin Donbasu a asi 70 procent Záporožské a Chersonské oblasti, napsal Reuters.

"Trump má jednu užitečnou vlastnost: jako podnikatel do morku kostí smrtelně nerad utrácí peníze na různé podržtašky a příživníky, na hloupoučké spojence, na špatné dobročinné projekty a nenasytné mezinárodní organizace," poznamenal bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Dodal, že Ukrajina z toho nemá radost. "Otázka zní, kolik bude Trump přinucen dát na válku. Je tvrdohlavý, ale systém je silnější," napsal na sociální síti Telegram.

"Neděláme si iluze ohledně zvoleného amerického prezidenta, který je Rusku dobře znám, a od nového složení Kongresu," uvedla ruská diplomacie. "Rusko bude pracovat s novou administrativou, až se 'usadí' v Bílém domě, a tvrdě hájit ruské národní zájmy ve snaze o dosažení všech stanovených cílů speciální vojenské operace (války proti Ukrajině - pozn. ČTK). Naše podmínky se nemění a Washington o nich dobře ví," dodalo ministerstvo zahraničí.