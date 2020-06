Rakousko zruší kontroly na hranicích

Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou. Ve Vídni to ve středu podle agentury APA oznámil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Opatření na rakouských hranicích platila zhruba tři měsíce.

"Otevíráme hranice se sedmi sousedními zeměmi. Nebudou už žádné hraniční kontroly - situace tedy bude jako před před koronavirovou krizí," řekl Schallenberg, podle něhož krok umožňuje příznivý epidemický vývoj. Vedle Česka, které od minulého týdne hranice s Rakouskem kontroluje jen namátkově, budou otevřené také hranice se Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Německem.

"S Itálií to zatím čísla neumožňují, a chceme to, jakmile to bude možné, dohnat," podotkl také šéf rakouské diplomacie. Znovu chce Vídeň situaci na Apeninském poloostrově posoudit příští týden.

Schallenberg, jehož země původně uvažovala o otevření hranic k polovině června, ve středu zároveň zdůraznil, že nadále platí doporučení vlády, aby se Rakušané vzdali cest do zahraničí, které nejsou nutné. Dovolenou mají podle něj raději strávit ve své vlasti.

Rakousko se považuje za jednu z nejúspěšnějších zemí v dosavadním boji s pandemií. Téměř devítimilionová alpská země hlásí dohromady 16 674 případů nákazy. Na komplikace související s infekcí v Rakousku zemřelo 670 lidí.