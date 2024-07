Rumunský soud zakázal kontroverznímu influencerovi Tateovi vycestovat ze země

Kontroverzní britsko-americký influencer Andrew Tate a jeho bratr nesmí opustit Rumunsko, rozhodl dnes odvolací soud v Bukurešti. Zvrátil tak nedávné rozhodnutí jiného soudu, jenž bratrům povolil při čekání na soudní proces cestování po Evropské unii. Tate s bratrem Tristanem a dvěma Rumunkami čelí v Rumunsku obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření zločinecké skupiny s cílem sexuálního vykořisťování žen.

Proti verdiktu ze začátku července umožňujícímu dvojici sourozenců cestovat po EU se odvolali státní zástupci. Odvolací soud nyní podle AFP posoudil žádost bratrů Tateových, aby mohli opustit území Rumunska a pohybovat se po EU, jako neopodstatněnou. "Rozhodnutí respektujeme," uvedl právník bratrů Eugen Vidineac.

Sedmatřicetiletý Andrew Tate, jeho bratr a dvojice Rumunek čelí obvinění, že přinutili sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice vinu odmítá. Soud je po určité době propustil z domácího vězení, ale v březnu bratry Tateovy rumunská policie zatkla znovu. Učinila tak na základě zatykače britských úřadů, které je viní ze sexuálního napadení. Bratři Tateové odmítli i tato obvinění.

Kromě toho bratři Tateovi čelí obvinění ze sexuálního násilí také v Británii, kde je britská policie minulý týden navíc obvinila z neplacení daní, podotkla AFP.

Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen.