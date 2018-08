Američan si koupil na internetu čistidlo. Skončil v ruském vězení

Američan vyučující v Rusku angličtinu už rok sedí v moskevské vazební věznici a hrozí mu až dvacet let za mřížemi kvůli koupi čistidla v čínském internetovém obchodu. Celníci totiž zjistili v čisticím prostředku i látku, která je v Rusku zakázaná jako omamná, a tak Američan čelí obvinění z pašování narkotik. Příběh Galena Grandstaffa zaujal i ruskou redakci BBC.

Balíček se zakázkou z populárního čínského obchodu doručil Grandstaffovým do bytu na severu Moskvy kurýr loni v létě. Když ale balíček otevřeli, místo objednaného zboží našli dvě lahve minerálky a časopis celní správy. Kurýr byl totiž falešný a vykonal "kontrolované doručení zásilky". Vzápětí na prahu bytu stálo osm lidí: celníci, svědci, tlumočník a advokát. A výsledkem bylo trestní stíhání a obvinění z pašování omamných látek.

Objednané čistidlo obsahovalo látku γ-butyrolakton (GBL), která se používá nejen k výrobě čisticích prostředků, ředidel či rozpouštědel, ale může být zneužívána jako droga či látka povzbuzující růst svalů. V tomto bodu bývalý hasič Grandstaff svou svalnatou postavou vzbudil podezření celníků.

Manželka mluvila o šoku

"Byli jsme v šoku," řekla BBC Grandstaffova ruská žena Anna, se kterou se oženil v USA v roce 2007. O pět let později se manželé přestěhovali do Moskvy, kde se oba živili výukou angličtiny. Podle Anny si její muž objednal odstraňovač rzi, aby dal do pořádku přístroj na domácí pálení lihovin, ale žádné omamné látky ani prostředky na růst svalů nikdy nepoužíval. Závislost u něj neobjevilo ani lékařské vyšetření. Jako koníček pěstoval fialky a také rád vařil. Teď čeká na rozhodnutí soudu ve vazbě, kde ho podle obhájce již dvakrát zmlátili spoluvězni. A z někdejší "svalnaté postavy" už nic nezbylo.

Podle BBC nejde o první případ s GBL, zakázaným v Rusku od roku 2012. V roce 2014 si přímo GBL objednal krasnodarský vědec Dmitrij Lopatin kvůli výzkumu technologie tisku slunečních baterií. Prokuratura požadovala 11 let vězení, soud jej v červnu 2015 poslal na tři a půl roku za mříže.

BBC připomněla také případy Rusů, kteří byli ve své vlasti odsouzeni za to, že si na AliExpressu koupili brýle či pero s vestavěnou kamerou, čímž si podle obvinění si pořídili zakázané "speciální technické prostředky" pro sledování.

Nejznámějším se stal případ invalidního rolníka z Kurganské oblasti, stíhaného podle stejného paragrafu za to, že na AliExpressu koupil pro tele obojek s čipem umožňujícím sledování satelitní navigací. O absurdním případu se v televizní besedě dozvěděl prezident Vladimir Putin, který slíbil vše dát do pořádku - a zakrátko vyšetřovatelé stáhli obvinění a rolníkovi se omluvili.