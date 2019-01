Moskva: Nová americká strategie rozpoutá zbrojení ve vesmíru

Realizace nové americké strategie dalšího rozvoje protiraketové obrany nevyhnutelně povede k rozpoutání závodů ve zbrojení ve vesmíru, varovalo ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tak reagovala na modernizovanou strategii ohlášenou americkým prezidentem Donaldem Trumpem při čtvrteční návštěvě Pentagonu. Americké vedení se podle Rusů znovu dopouští politiky, která za studené války dovedla svět na pokraj katastrofy.

"Zvláštní znepokojení budí ustanovení týkající se rozvoje vesmírné části protiraketové obrany USA. Spolu s modernizací družic rozmísťovaných na oběžné dráze to fakticky dává zelenou perspektivě, že ve vesmíru budou rozmístěny úderné prostředky protiraketové obrany, určené k zachycení různých druhů raket v počátečním stádiu letu. Uskutečnění těchto záměrů nevyhnutelně povede k rozpoutání závodů ve zbrojení v kosmickém prostoru, což bude mít nejhorší důsledky pro mezinárodní bezpečnost a stabilitu," zdůraznila ruská diplomacie podle agentury TASS.

Moskva vyzvala americkou vládu, aby "dostala rozum" a zřekla se "nezodpovědných pokusů oživit program hvězdných válek na vyšší technologické úrovni", v narážce na program z dob amerického prezidenta Ronalda Reagana z posledního období studené války.

Nová strategie má podle ruského ministerstva "otevřeně konfrontační charakter a předvádí snahu Washingtonu zajistit si bezvýhradnou vojenskou převahu ve světě a možnost beztrestně provádět v libovolném místě Země vojenské operace na obranu svých zájmů". Washington podle Rusů neměně pokračuje v kurzu zvyšování destabilizačního potenciálu globální protiraketové obrany.

"Američané přitom rezolutně odmítají jakoukoliv, byť i čistě hypotetickou možnost jakéhokoli omezení svých protiraketových aktivit a hlásají záměr uchovat si v této oblasti volné ruce," uvedlo prohlášení. Upozornilo také, že USA považují za legitimní zničit rakety, které je podle jejich názoru "ohrožují", a to ještě před jejich odpálením: "V překladu do srozumitelného jazyka to znamená zasazení preventivních ochromujících úderů na území států, které USA pokládají za své protivníky," usoudilo ruské ministerstvo.

Varovalo, že tyto plány nijak neposílí bezpečnost USA, ani jejich spojenců, ale budou mít přímo opačné následky. Ohrozí mezinárodní stabilitu, která i tak "praská ve švech", a nakonec na tomto scénáři dalšího vývoje "nikdo nezíská". Naopak by bylo záhodno obnovit dialog mezi oběma jadernými velmocemi, avšak ruské návrhy z loňského roku stále zůstávají bez americké odpovědi.

Prezident Trump ve čtvrtek zveřejnil plán modernizované verze protiraketové obrany, jejíž podstatou je podle agentury AP zdokonalení obranných prostředků rozmístěných v kosmu, které budou rychleji zjišťovat, sledovat a nakonec i ničit protivníkovy rakety. Nové prostředky kosmické obrany mají pomoci lépe čelit hrozbám íránských a severokorejských raket a nových moderních zbraní Ruska a Číny. "Náš cíl je jednoduchý: odhalit a zneškodnit (útočící rakety)," řekl Trump. USA svou obrannou strategii revidovaly naposledy v roce 2010.

Nová strategie má lépe chránit USA před potenciálními protivníky - Ruskem a Čínou, které vyvíjejí stále vyspělejší útočné zbraně schopné ohrozit Spojené státy a jejich spojence. Kremelský šéf Vladimir Putin například loni oznámil, že Rusko má k dispozici nový typ hyperzvukové rakety, kterou obranné systémy nemohou zachytit. Strategie však mezi největší bezpečnostní hrozby USA dál řadí také Severní Koreu.

Dosavadní protiraketová obrana USA je založena na prostředcích rozmístěných na zemi a na moři.