Moskva pokárala Američany kvůli zprávě před demonstrací

Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo zástupce amerického velvyslance v Moskvě Tima Richardsona kvůli zprávě na internetové stránce velvyslanectví Spojených států o nepovolené demonstraci, která se v Moskvě konala minulou sobotu. Ministerstvo považuje zprávu velvyslanectví za pobídku k účasti na nezákonné akci a za pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.

Minulou sobotu moskevští policisté pozatýkali stovky demonstrantů protestujících proti vyloučení opozičních kandidátů ze zářijových voleb moskevského sněmu.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová již dříve prohlásila, že americké velvyslanectví v Moskvě se vměšuje do domácích ruských záležitostí tím, že informuje o demonstracích. Konkrétně před sobotní akcí zveřejnilo - bod po bodu a minutu po minutě - naplánovanou trasu nepovolené akce. Až úplně na konec zastupitelský úřad poznamenal, že se čeká velké množství pořádkových sil a že doporučuje se vyvarovat uvedené trasy. "Chápeme to tak, že 90 procent této informace vybízelo lidi, aby se přidali k této akci," uvedla Zacharovová podle agentury Interfax a dodala, že velvyslanectví USA bylo aktivně zapojeno do sobotní akce, ať v skrytu, tak otevřeně.

České ministerstvo zahraničí v neděli vyjádřilo znepokojení nad hromadným zatýkáním pokojných demonstrantů a vyzvalo ruské úřady, aby respektovaly základní lidská práva. Ruské velvyslanectví v Praze označilo reakci českého ministerstva za zklamání a vyzvalo české partnery, aby se zdrželi "selektivního a předpojatého" přístupu k problematice lidských práv.

Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek upozornilo Německo na nepřípustnost údajného vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. V protestu si ruská diplomacie stěžovala na vysílání rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle, financované německou vládou, která podle Moskvy vyzývala obyvatele ruského hlavního města k účasti na nepovolených demonstracích. Německá stanice již dříve podobné obvinění odmítla.