Na Donbasu se zase střílí, ztráty jsou i mezi civilisty

Při ostřelování ukrajinských pozic proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny střepiny zabily patnáctiletou dívku. Šest vojáků utrpělo zranění. Konflikt si od dubna 2014 vyžádal více než 10 tisíc životů.

Podle armádního velení separatisté během uplynulých 24 hodin spustili palbu v 37 případech, z toho v devíti případech nasadili minomety ráže 82 a 120 milimetrů. Vojáci odpovídali odvetnou palbou.

Právě v palbě minometů zahynula zmíněná dívka ze vsi Zalizne (rusky Železnoje).

"Intenzita bojové činnosti zůstává vysoká, situace je složitá, ale kontrolovaná," konstatovalo armádní komuniké.

Podle ukrajinské rozvědky v bojích přišli o život tři separatisté a pět jich utrpělo zranění.

Separatisté tato tvrzení nepotvrdili. Podle povstalecké agentury DAN ukrajinští vojáci uplynulý týden spotřebovali 6,64 tuny munice k ostřelování povstaleckých pozic, přičemž zranili pět civilistů.

List Ukrajinska pravda na svém webu napsal, že jeden ukrajinský voják, který se pohřešoval od čtvrtka, upadl do zajetí. Na internetu se totiž objevilo video z jeho výslechu. "To, co voják tvrdí o naprosté absenci ruských vojáků na území Ukrajiny, svědčí o tom, že s devatenáctiletým chlapcem 'pracovali' zástupci ruských tajných služeb," usoudila armádní jednotka, 14. mechanizovaná brigáda, k níž zajatec patřil. Deník podotkl, že minulý týden z této brigády sběhli dva jiní vojáci. Separatisté následující den oznámili, že zajali dva ukrajinské dezertéry.