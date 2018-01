Nejchladnější místo světa. Oči zamrzají, nevydržel ani teploměr

Teplota v ruském Ojmjakonu, nejchladnější vesnici světa, dosáhla v posledních dnech tak nízkých hodnot, že se i obecní digitální teploměr rozpadl. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Obecní teploměr nainstalovalo vedení v minulém roce a krátce poté se stal cílem turistů, kteří zatoužili po fotografii z nejchladnějšího místa na světě spolu s jasným důkazem o tak nízké teplotě. Teplota však v posledních dnech klesla na minus 62 stupňů Celsia a teploměr to nezvládl. Nejnižší hodnota, která byla ve vesnici naměřena, dosahovala 68 stupňů pod nulou.

Oymyakon, Russian Federation reported temperature of - 62°C on Jan 14. From Kiril Bakanov via @severeweatherEU . Lowest ever recorded temperature was -89.2°C in Vostok, Antarctica, July 1983 https://t.co/WhYSd0u58R pic.twitter.com/KNWVHCb25S

V obci Ojmjakon žije v současné době přibližně 500 lidí, kteří i nadále pokračují v běžném životě. Anastasia Gruzdeva, 24letá obyvatelka nedalekého města Jakutsk, vložila na Instagram fotografie, na kterých s přítelkyněmi ukazuje své omrzlé řasy. Novinářka Elena Potoskaja nemohla uvěřit, když byla svědkem toho, jak se čínští turisté koupají pouze ve spodním prádle. "Místní se bojí jít i ven do ulic," komentuje šokující podívanou. "A tihle turisté se venku koupají!"

In this photo taken on Sunday, January 14, 2018, Anastasia Gruzdeva, left, poses for selfie with her friends as the temperature dropped to about -50 degrees (-58 degrees Fahrenheit) in Yakutsk, Russia. (Photo by Sakhalife.ru Photo via AP Photo) pic.twitter.com/SOm9jRTDlX