Putin podepsal zákon o zákazu takzvaných netradičních vztahů

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podle očekávání podepsal novelu zákona, která zpřísňuje zákaz propagace LGBT+ témat a pedofilie. S odvoláním na databázi Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, o tom informovala agentura TASS.

Novelu předtím schválily obě komory ruského parlamentu. Zákon nově zakazuje propagovat podle Moskvy "netradiční sexuální vztahy", téma genderového nesouladu a změny pohlaví a pedofilii a šířit o nich informace v médiích, na internetu, v reklamě, v knihách či ve filmu. Za porušení normy hrozí vysoká pokuta.

Putinův režim, který na konci letošního února rozpoutal válku proti Ukrajině, se staví do pozice ochránce "tradiční morálky" a rodinných hodnot před tím, co prokremelští propagandisté i vládní politici popisují jako dekadenci a rozvrat přicházející ze Západu. Do ruské ústavy bylo při předloňské novelizaci na Putinův návrh přidáno ustanovení ukládající povinnost chránit "instituci manželství jako svazku muže a ženy".

Homosexualita byla v Rusku trestná do roku 1993, do roku 1999 byla klasifikována jako duševní nemoc. Od roku 2013 země zakázala "propagandu netradičních způsobů života mezi nezletilými" a podle tohoto zákona lze pokutovat každý čin, který úřady uznají za propagaci homosexuality. Moskva zákaz využívala k zadržování aktivistů za práva sexuálních menšin či k rušení takzvaných pochodů hrdosti.

Kromě tohoto zákazu se sexuální menšiny potýkají v Rusku i s dalšími těžkostmi a v některých částech země, například na převážně muslimském Kavkazu, také s otevřeným pronásledováním a násilím.