Putin se potopil k sovětské ponorce na dně Finského zálivu

Ruský prezident Vladimir Putin se během návštěvy ostrova Hogland (rusky Gogland) potopil v batyskafu C-Explorer 3 k vraku sovětské ponorky, který na dně Finského zálivu leží od dob druhé světové války. Informovala o tom agentura TASS.

Za dohledu šéfa Kremlu umístili potápěči na vrak ponorky Šč-308 pamětní desku, která připomíná smrt 40 členů posádky v roce 1942. Podle prohlášení Kremlu za zesnulé vojáky, kterým se stala osudnou německá mina, držel Putin minutu ticha.

"Celý svět musí vědět, že Rusko nezapomíná na své hrdiny, že nezapomíná na ty, kteří položili svůj život za svobodu a bezpečí naší vlasti," řekl Putin po návratu z mořského dna.

Není to poprvé, co se Putin v batyskafu ponořil na dno moře. Naposledy v roce 2015 sestoupil do hlubin Černého moře při návštěvě anektovaného Krymu. Ve speciální ponorce se potopil už jednou i na dno Baltu a také na dno Bajkalu.

Ostrov Hogland leží uprostřed Finského zálivu, asi 40 kilometrů jižně od finského města Kotka. V letech 1917 až 1940 patřil ostrov Finsku pod názvem Suursaari.

V neděli se Putin zúčastní v Petrohradu přehlídky ruského námořnictva.