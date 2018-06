Putinovy trable. Prudce mu klesla popularita, Rusové se bouří

Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina výrazně poklesla kvůli růstu cen benzinu a chystanému zvýšení věku pro odchod do důchodu. Podle průzkumu státní agentury VCIOM počet Rusů chválících prezidentovu práci poklesl během týdne o pět procentních bodů na 72 procent. Od května jde o pokles o 8,2 procentního bodu.

Tak nízko neklesla důvěra v prezidenta od prosince 2013, připomněl deník Vedomosti. Prezidentovu oblibu poslala do rekordních výšin anexe Krymu na jaře 2014. Ještě v polovině května letošního roku byly s prezidentem spokojeny více než čtyři pětiny Rusů.

Práci premiéra Dmitrije Medveděva coby šéfa vlády, která penzijní reformu navrhla, nyní chválí 38,5 procenta Rusů. O měsíc dříve jich bylo 45,4 procenta. Nyní - poprvé od května 2006 - je více Rusů, kteří jsou s premiérem nespokojeni (44,7 procenta), než těch, kteří si jej pochvalují.

Spokojenost s vládou poklesla z 52,3 na 44,7 procenta dotázaných.

Pokles obliby režimu objasnil Michail Mamonov z VCIOM hlavně růstem cen benzinu, na což vláda podle veřejnosti nedokázala včas a přiměřeně zareagovat, jakož i zděšením nad - zjevně nedostatečně vysvětleným - návrhem zvýšit penzijní věk, poprvé po 90 letech.

Proti penzijní reformě se minulý týden demonstrovalo v Novosibirsku, a to i transparentem "Rusko - Putin: 5:0". Další vlnu protestů v ruských městech chystá na 1. července opoziční předák Alexej Navalnyj. Akci zatím povolily úřady v sedmi městech, moskevská radnice ale demonstrace zakázala s odvoláním na bezpečnost probíhajícího mistrovství světa ve fotbale.

O rozhodnutí vlády zvýšit věk odchodu do důchodu z 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen informoval premiér Medveděv 14. června s tím, že tato reforma se uskuteční postupně během následujících 15 let. Návrh vyžaduje ještě schválení v obou komorách parlamentu a podpis prezidenta Vladimira Putina. Ceny benzinu v Rusku podle serveru Newsru.com postupně prolomily hranice 41, 42 a 43 rublů za litr (asi 14,40 až 15,10 Kč). Vláda se mezitím rozhodla snížit daň z paliv a dohodla se s ropnými společnostmi na dočasném zmrazení cen.