Ruské úřady zavřely továrnu, která pokryla města uhelným prachem

Gubernátor oblasti na západní Sibiři nařídil dočasně uzavřít továrnu, která pokryla několik měst regionu silnou vrstvou uhelného prachu. Informovala o tom agentura AFP.

Během února pokryla sníh ve třech městech Kemerovské oblasti vrstva mastného a těžce smyvatelného uhelného prachu. Obyvatelé pak na sociálních sítích zveřejňovali snímky aut a budov pod vrstvou šedočerného sněhu. Někteří scenérii připodobňovali k Mordoru, hrůzostrašné fiktivní zemi ze ságy Pán prstenů od spisovatele J. R. R. Tolkiena.

"Uvrhne vás to do deprese, když je všechno kolem černé. A vy víte, že je to mimořádně škodlivé pro vaše zdraví," řekla místní novinářka Natalija Zubkovová z města Kiseljovsk, které ekologická katastrofa nejvíce postihla. "Naše děti si vůbec nechodí hrát ven," dodala s tím, že černý sníh vydrží pravděpodobně až do dubna.

Znečištění ovzduší dvojnásobně překročilo stanovené limity, uvedla policie, která zahájila vyšetřování. Prokurátor ze znečištění obvinil továrnu na úpravu uhlí Čerkasovskaja v Kiseljovsku, kde se podle něj "dlouhodobě a systematicky" porušovaly limity znečištění ovzduší, což mělo mimo jiné za následek řadu případů plicního onemocnění. V továrně údajně není zabudován žádný filtr zachycující uhelný prach.

Gubernátor Kemerovské oblasti Sergej Civilov veřejně obvinil vedení závodu, že "zabíjí" místní obyvatele, a nařídil dočasné uzavření provozu. "Zabíjíte sebe, lidi, které pro vás pracují, a všechno kolem vás," řekl gubernátor v televizi. "Všechny dokumenty předám policii a osobně na vaši továrnu dohlédnu," dodal.

Oblast Kuzněcké pánve, kde se továrna nachází, leží asi 3 tisíce kilometrů východně od Moskvy. Jde o region známý obrovskými zásobami uhlí a těžkým průmyslem. Dlouhodobě se potýká se špinavým ovzduším, k němuž přispívají i místní metalurgické závody.