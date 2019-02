Rusko chce produkovat více dětí, stát bude testovat snoubence

Ruští senátoři se pustili do nápravy neuspokojivé demografické situace Ruska, na kterou v nedávném poselství parlamentu upozornil prezident Vladimir Putin. Výbor Rady federace pro sociální politiku navrhl řadu opatření, mezi nimi i test plodnosti nastávajících manželů. Jaký osud by čekal páry, které testem neprojdou, není známo.

Putin v poselství poukázal na nepříznivý demografický vývoj a zdůraznil nutnost aktivní sociální politiky na podporu mateřství. Podle údajů ruské vlády situaci komplikuje často špatný zdravotní stav Rusů. Šest milionů ruských žen nemůže mít děti, neplodných mužů jsou v Rusku čtyři miliony a za posledních 13 let jejich počet stoupl o 80 procent. V Rusku dnes žije 146 milionů lidí, z toho 78 milionů žen.

Patnáct procent manželských párů zůstane v Rusku bezdětných, což dnes ruští senátoři na konferenci u kulatého stolu označili za kritický stav. Každoročně podle jejich odhadů vzroste počet neplodných párů o čtvrt milionu. "Ztráty na počtu obyvatelstva tak každý rok dosahují až 800 tisíc lidí," citovala ruská agentura ze zprávy Rady federace.

Kromě vyšetření reprodukčních orgánů snoubenců doporučují senátoři i aktivnější osvětu. Mezi ruskou mládež chtějí rozšířit přílohu pro chytré telefony, která by nabádala k "pozitivnímu reprodukčnímu chování" a propagovala by tradiční rodinné hodnoty.

Ruský průmysl by podle návrhu měl zajistit masovou výrobu speciálních potravin pro "detoxikaci organismu a odstranění nutričních deficitů". Takové výrobky by měli konzumovat hlavně školáci mužského pohlaví, kteří by se rovněž měli chránit před vyzařováním počítačových monitorů a mobilních telefonů.