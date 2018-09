Rusko chystalo Assangeův útěk z ambasády, píší Britové

Rusko připravovalo plán, který měl pomoci zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi utéct z ekvádorského velvyslanectví v Londýně do zahraničí. S odvoláním na své zdroje o tom informoval portál The Guardian s tím, že operace byla jako příliš riskantní odřeknuta. Assange se na ekvádorské ambasádě skrývá šest let, aby se vyhnul vydání do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.

Rusové spolu s Assangeovými důvěrníky v loňském roce zvažovali možnost, jak mu pomoci utéct z Británie. Byl proto vypracován plán, který byl podle The Guardianu chystán na Štědrý den. Na odjezd z ambasády bylo navrhováno diplomatické vozidlo, přesné podrobnosti ale The Guardian nezná.

Portál nicméně uvedl, že jako jedna z cílových destinací bylo Rusko, kde by Assange byl před vydáním do USA chráněn. Zvažovala se i možnost, že by odplul do Ekvádoru. Nejmenovaný zdroj uvedl, že Assange by dostal diplomatické doklady, takže Ekvádor by mohl tvrdit, že jejich chráněnec měl diplomatickou imunitu.

Z informací získaných serverem vyplývá, že plán na tajný odchod z ambasády byl kvůli riskantnosti opuštěn jen několik dní před Vánocemi.

O možnosti, jak by Assange mohl z ambasády odejít, vyjednává Ekvádor i s Londýnem. Potvrdil to ekvádorský prezident Lenín Moreno.

Assange je na ambasádě od června 2012 kvůli obvinění ze znásilnění ve Švédsku z roku 2010. Vinu popírá a Švédsko loni případ odložilo. Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.