Rusko má poslední šanci na nápravu. NATO už řeší důsledky

Ruská federace má nyní poslední šanci vrátit se k ověřitelnému plnění podmínek smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF), řekl v Bruselu novinářům generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Připomněl, že ruské porušování dohody zkoušeli spojenci s Moskvou řadu let bez úspěchu projednat. Aliance se nyní začíná podle Stoltenberga chystat i na změněnou bezpečnostní situaci, kdy smlouva z roku 1987 přestane existovat.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý v Bruselu oznámil, že USA za 60 dní spustí půlroční "výpovědní lhůtu" smlouvy, pokud Rusko do té doby neuzná svou chybu a nezačne ověřitelným způsobem její ustanovení znovu plnit.

O věci je podle Stoltenberga NATO dál připraveno s Ruskem jednat, a to jak v rámci setkání Rady NATO - Rusko, tak také jednotliví spojenci při dvoustranných rozhovorech. "Dáváme Rusku poslední šanci, ale zároveň začínáme řešit, jaké důsledky z rozbití dohody vyplynou pro NATO," uvedl.

Spojené státy došly k závěru, že Rusko závažným způsobem porušuje pravidla INF, když od poloviny minulého desetiletí vyvíjelo, testovalo a následně i rozmístilo systém označovaný jako Novator 9M729 nebo SSC-8. Severoatlantická aliance v úterý americké stanovisko jednoznačně podpořila, ruský systém je podle NATO hrozbou pro evropskou bezpečnost.

Russia has developed and fielded a missile system which violates the #INFTreaty. #NATO Allies call on Russia to return urgently to full & verifiable compliance. It is now up to Russia to preserve the INF Treaty: https://t.co/aKkX0OKcTP pic.twitter.com/JxqLKwVgBm