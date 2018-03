Rusko podniklo cvičný vojenský let přes severní pól

Rusko vůbec poprvé od dob někdejšího Sovětského svazu uskutečnilo cvičný vojenský let protiponorkového stroje přes severní pól k severoamerickému kontinentu. Podle agentury RIA Novosti to oznámil ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

Šojgu prohlášení učinil v rámci schůzky na ministerstvu obrany, na které hovořil o budoucnosti ruské Severní flotily. "V loňském roce Severní flotila obdržela 1090 nových zbraní a vojenského vybavení včetně pěti bojových lodí, sedmi podpůrných plavidel, devíti letounů a deseti radarových komplexů," řekl ministr.

Letos hodlá Rusko do Severní flotily dále investovat. Flotila již do služby zařadila nový ledoborec Ilja Muromec a obdržet by ještě měla zásobovací loď Elbrus.

Rusko v posledních letech učinilo z Arktidy jednu z klíčových sfér svého zájmu a v oblasti se rozhodlo značně posílit své vojenské kapacity.