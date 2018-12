Rusko vs. Ukrajina: řinčení zbraněmi. Krize na Krymu

Nejnovější krize mezi Ruskem a Ukrajinou se vystupňovala velmi rychle: od prvního kontaktu vojenských lodí obou zemí až po vyhlášení výjimečného stavu Kyjevem uplynulo pouhých dvanáct hodin. Scénáře dalšího vývoje jsou rozmanité - od toho, že za pár dnů vše vyšumí do ztracena, až po obsazení Ukrajiny Ruskem.

Tři ukrajinská plavidla, dělové čluny Berďansk, Nikopol a remorkér Jani Kapu, vyrazila už v pátek z ukrajinské Oděsy do přístavu Mariupol v Azovském moři. Konvoj musel proplout Kerčskou úžinou, místem, kde Rusko letos v květnu otevřelo 19 kilometrů dlouhý Krymský most. Kyjev tvrdí, že plavbu oznámil předem, Moskva to popírá. Když pak ukrajinské lodě žádaly o povolení k průjezdu úžinou, bylo jim to zamítnuto s odůvodněním, že pod Krymským mostem uvízla na mělčině nákladní loď. V této chvíli ale už ukrajinská plavidla obklopily lodě ruské pobřežní stráže a ochrany mostu, které patří pod Federální službu bezpečnosti (FSB).

Vzájemné "pošťuchování" lze vidět na četných fotografiích a videozáznamech, jež FSB nechala záměrně uniknout s cílem celou akci propagandisticky využít, ukázat světu svou sílu a slabost nepřítele. Z akce, která se odehrála až večer, kdy se ukrajinské lodě otočily a nabraly zpáteční kurs, však žádná videa publikována nebyla. Když ruská pobřežní stráž přikázala ukrajinským lodím zastavit, podle tvrzení Kyjeva a záznamů dostupných na internetu byly v té chvíli sice v těsné blízkosti dvanáctimílového pásma teritoriálních vod, ale stále ještě ve vodách mezinárodních.

"Vystřelili rakety bílé barvy, my jsme pluli dál, pak se s námi námořníci z ruských lodí spojili a požádali nás, abychom dali revers. Neudělali jsme to, a tak po nás začali střílet. Poté se velitel rozhodl, zastavil člun a nás odtud odvedli," říká na videu pořízeném FSB námořník Sergej Cibizov z posádky Nikopolu. Letadla a vrtulníky střílely podle radiokomunikace odposlechnuté ukrajinskou tajnou službou SBU "tužkami", jak se v kódové řeči označují neřízené rakety. Měly vcelku dobrou mušku - například Nikopol má v kapitánském můstku díru jako pěst a tři námořníci incident odnesli středně těžkými zraněními.

Byla to provokace?

Všech 24 zadržených členů posádek chce ruská strana postavit před soud za narušení státní hranice během manévrů v Kerčském průlivu, ačkoli Ukrajina trvá na tom, že podle platných konvencí jde o válečné zajatce. Na palubě byli i dva příslušníci ukrajinské tajné služby SBU. "Plnili úkoly kontrarozvědného zabezpečení ukrajinského námořnictva," řekl o jejich roli šéf služby Vasilij Gricak.





Autor textu je editorem Českého rozhlasu Radiožurnálu