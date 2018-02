Teror zatím vyloučen. Za pádem letadla bylo něco jiného

Jako příčinu zřícení letounu Saratovských aerolinií An-148 s 71 osobami na palubě ruští vyšetřovatelé zvažují povětrnostní podmínky, lidskou chybu a selhání techniky. O možnosti terorismu se nezmínili.

Stroj, který mířil z moskevského letiště Domodědovo do Orsku v Orenburské oblasti na jihu Ruska, dopadl na zem asi 70 kilometrů od hlavního města. Trosky stroje a části těl jsou rozeseté na velké ploše, záchranáři zasněženou oblast musí pročesávat pěšky a potrvá jim to ještě nejméně den. Vyplývá to z prohlášení mluvčí Vyšetřovacího výboru Světlany Petrenkové, o němž informoval internetový deník gazeta.ru. Podařilo se už nalézt jednu ze dvou černých skříněk, které na palubě pořizují záznam o průběhu letu. Přístroj prý nejeví známky poškození.

#BREAKING: Interfax quoting emergency services source says there "is no chance" of survivors, wreckage spread over a kilometre around the village of Argunovo pic.twitter.com/wP51PGyL11