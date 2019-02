Učebnice ekonomiky v Rusku neprošla. Byla málo vlastenecká

Ruské ministerstvo školství vyřadilo z federálního seznamu schválených učebnic knihu, která měla maturantům posloužit ke studiu ekonomiky. Shledalo ji málo vlasteneckou. Kvůli schválení učebnice vydavatelství autorovi doporučilo, aby současnou ekonomickou situaci "popsal korektněji", a vyškrtl pasáže, které by mohly "vyprovokovat negativní diskuse", napsal list Kommersant.

Místo toho by autor Igor Lipsic měl dopsat pasáže o záměru úřadů uskutečnit "ekonomický průlom" odstraňující věčné zaostávání Ruska za světem, a také o politice nahrazování dovážených výrobků tuzemským zbožím. A vše by měl sepsat tak, aby to "budilo u žactva hrdost na svou vlast".

Ministerstvo školství se podle deníku od doporučení distancovalo, avšak jejich formulace odpovídá dodatečnému znaleckému posudku, na jehož základě původně chválenou učebnici zavrhlo.

Lipsic jako jediný autor vytvořil ucelenou řadu učebnic ekonomiky od šesté po 11. třídu, kterou v Rusku zakončuje obdoba státních maturit. Podle deníku je ochoten k jistým úpravám, aby školy mohly jeho dílko používat alespoň jako příručku. Ale o "vzletu ekonomiky a vlasteneckém průlomu" psát nehodlá.

"To nezvládnu," řekl. "Za posledních 25 let jsem se to odnaučil a obnovovat staré návyky se mi už nechce," prohlásil.

Kommersant připomněl, že až donedávna seznam školních učebnic, placených ze státního rozpočtu, vytvářela Ruská akademie věd. Loni si však ministerstvo školství objednalo dodatečný audit, na jehož základě seznam seškrtalo z 1370 na 863 učebnic. Akademici si na opakované vyhodnocování učebnic, které již jednou hodnotili vědci, stěžovali prezidentu Vladimiru Putinovi.