Ukrajina během válečného stavu nevpouští do země Rusy

Pohraničníci na kyjevském mezinárodním letišti nevpouštějí do země nejenom ruské muže, ale ani ženy. S odvoláním na zdroj obeznámený se situací to napsal list Kyiv Post. V pátek Ukrajina oznámila, že během válečného stavu nebude vpouštět na své území muže z Ruska ve věku od 16 do 60 let. Příčinou nového napětí mezi Ruskem a Ukrajinou je námořní incident, který se stal před týdnem v Kerčském průlivu.

Náčelník ukrajinské pohraniční služby Petro Cygykal v pátek oznámil, že po dobu měsíčního válečného stavu nebudou smět na Ukrajinu Rusové-muži ve věku 16 až 60 let, s výjimkou humanitárních cest.

List Kyiv Post s odvoláním na zjištění Interfaxu napsal, že se zákaz vstupu týká i žen. "Pohraniční stráž žádá, aby se ženy prokázaly platným bankovním dokladem, který má dokázat, že mají dost peněz na pokrytí výdajů po dobu svého pobytu. Pokud takové dokumenty nemají, brání jim pohraničníci ve vstupu," uvedl zdroj Interfaxu.

Mnoho přijíždějících Rusů se údajně nedostane k pasové kontrole. Cestovní doklad je jim odebrán a jsou odesláni k rozhovoru s pohraniční stráží, který se odehrává vedle stanoviště pasové kontroly. Zvou lidi k výslechu jednoho po druhém. Potom Rusy odmítnou vpustit s odvoláním na válečný stav... Rusové, kteří nejsou vpuštěni, jsou posláni zpět tam, odkud přiletěli, na palubě téhož letadla a na náklady letecké společnosti. Svůj cestovní pas nedostanou dřív, než zemi opustí, sdělil zdroj Interfaxu.

Mluvčí pohraniční stráže řekl, že za posledních 24 hodin byl vstup zamítnut 75 Rusům. Téměř 30 z nich bylo zastaveno na kyjevském mezinárodním letišti Boryspil. Většina Rusů do Kyjeva údajně cestuje přes Minsk a využívá běloruskou leteckou společnost Belavia. Další cestující se pak do Kyjeva dostanou přes Gruzii. Pasažéři s běloruskými a gruzínskými pasy procházejí kontrolou bez problémů.

Ukrajinské ministerstvo obrany v pátek oznámilo, že v souvislosti s vyhlášením válečného stavu zakázalo vstup všech cizinců na území obsazená donbaskými vzbouřenci. Opatření se netýká členů monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a pracovníků Červeného kříže. Válečný stav má na Ukrajině platit do 26. prosince v deseti pohraničních a příbřežních oblastech.