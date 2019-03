Ukrajina by měla platit za destruktivní politiku, zní z Moskvy

Ukrajina by měla vyplatit kompenzace za škody, které Kyjev způsobil za "25 let destruktivní politiky" na Krymském poloostrově. Prohlásil to v pátek podle ruských médií předseda ruské Státní dumy (dolní komory parlamentu) Vjačeslav Volodin.

Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov před pěti lety. Na Krymu se 16. března 2014 konalo sporné referendum, v němž se pro připojení k Rusku vyslovilo údajně 96,8 procenta hlasujících. Ukrajina jeho výsledek neuznala, stejně jako EU a Spojené státy.

"Porušovala se základní práva člověka: právo na jazyk, právo na vzdělávání se v rodném jazyce, hospodářství Krymu a v Sevastopolu bylo zničeno... Pojďme spočítat, kolik ztratila krymská ekonomika v důsledku ukrajinské destruktivní politiky," prohlásil dnes Volodin na zasedání krymského regionálního parlamentu v Simferopolu. Přinutit Kyjev k zaplacení kompenzací chce prý prostřednictvím evropských institucí.

Ruský zábor Krymu neuznává drtivá většina států světa. Západ vzápětí po něm uvalil na Rusko sankce, které se dotkly i některých klíčových subjektů na Krymu a které zakazují státům účast na investičních a infrastrukturních projektech na poloostrově. Moskva po anexi začala Krym finančně podporovat, podle ruského tisku již na poloostrově investovala převážně do infrastruktury v přepočtu přes 13 miliard dolarů (asi 295 miliard korun), tento měsíc schválila dalších pět miliard pro období 2019-2022.