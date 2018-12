USA chtějí vojenskou základnu na Kypru. Ten je pod tlakem Rusů

Rusko ve středu upozornilo kyperské úřady, že by neměly povolit Spojeným státům rozmístit na ostrově svou vojenskou základnu. Oznámila to agentura Reuters. Ruské ministerstvo zahraničí kyperskou stranu varovalo, že podobný krok by pro Kypr měl "nebezpečné a destabilizující následky".

Podle ruské ministerské mluvčí Mariji Zacharovové Moskva dostala "z různých zdrojů" zprávy o tom, že USA aktivně studují možnost zajistit si na Kypru vojenskou přítomnost. "Cíle neskrývají. Chtějí čelit rostoucímu ruskému vlivu v regionu ve světle úspěšné operace ruské armády v Sýrii," prohlásila mluvčí. Místa, která by pro vybudování vojenské základny připadala v úvahu, už podle ní navštívila americká vojenská delegace.

Mluvčí kyperské vlády Prodromos Prodromu prohlásil, že Kypr si další militarizaci svého území nepřeje. "Vzhledem ke své výhodné poloze Kyperská republika poskytuje prostor pro mise humanitární povahy, a to jen v případě náležité žádosti," řekl mluvčí.

Americká strana výroky Zacharovové nekomentovala. Podle agentury Reuters nedávno Kypr na své ambasádě ve Washingtonu zřídil post vojenského přidělence. Kypr je pro Rusy oblíbeným místem dovolených, mnoho bohatých Rusů na ostrově vlastní nemovitosti a firmy. Bývalá britská kolonie na svém území povolila zřízení dvou britských vojenských základen.